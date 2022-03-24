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歧視迫害原住民 澳洲司法不公？

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
澳洲種族歧視問題並未減少，即便各個上任政客都以此為政見之一，但落實上如緣木求魚。(photo from wikimedia)
澳洲種族歧視問題並未減少，即便各個上任政客都以此為政見之一，但落實上如緣木求魚。(photo from wikimedia)

3月21日是反歧視國際日，在澳洲被稱為和諧日，但外媒24日分析報導，澳洲對於北領地的原住民根本沒有落實真正公平，近20年超過500名原住民死於警政系統，但從未有警官因此受刑，雖然澳洲當局不時以呼籲、資金補助喊話平權，但現況仍不改，原住民對警方的畏懼仍深埋於心中。

消除種族歧視國際日？

據《外交家》報導，3月21日、消除種族歧視國際日才剛過，澳洲稱之為和諧日，但上週才宣布的判決嘲諷意味十足，近期一名警察以兩項過失殺人罪，殺害一名原住民少年，而判決竟是無罪釋放。

另一篇《外交家》分析，這源自於澳洲司法系統與警政系統的種族歧視，原住民司法組織主席阿瑟萊比提到，近20年至少有500名原住民死於警方不當施暴，其中沒有一例獲判刑，幾乎都是以證據不足而無罪釋放，且這些例子恐怕只是少數，正因司法系統的袒護，更多的是受歧視、被傷害而不敢聲張的黑數。

被偷走的一代

事實上，澳洲的種族議題痼疾已久，殘忍的同化政策一直到1970年代，期間無數澳洲原住民與托勒斯海峽的島民，小孩被強制與家人分離，被寄養在白人家庭，而後這些原住民也遇到殖民者的報復殺害，這些人也被稱之為澳洲「被偷走的一代」，雖然現在多數政客都檢討這段塵封的歷史，保證國家會面對這些醜聞，並盡量彌補，但成效不彰。

阿瑟萊比提到，原住民此前提過的政治參與權，以及福利改革，幾乎都被政府多數派否決，而政客喊話是治標不治本，像是去年總理莫里森喊話的福利，承諾提供10億美元的補償金，用於被偷走的一代的原住民身上，提供他們生活與心理諮詢的服務，另外也增加預算用於司法與警政體系，盼落實平等問罪，但這些動作對原民受到歧視、不公仍無法根治。

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原住民 澳洲 司法

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