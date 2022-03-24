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最後一家外國車廠 雷諾宣布暫停在俄營運並準備撤資

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
雷諾汽車23日表示，已決定無限期暫停部分俄羅斯據點的營運，也準備從俄國汽車製造商AvtoVaz撤資，大幅調整對俄營運策略。路透
雷諾汽車23日表示，已決定無限期暫停部分俄羅斯據點的營運，也準備從俄國汽車製造商AvtoVaz撤資，大幅調整對俄營運策略。路透

雷諾汽車（Renault）23日表示，董事會已決定無限期暫停部分俄羅斯據點的營運，也準備從俄國汽車製造商AvtoVaz撤資，大幅調整對俄營運策略。雷諾是目前留在俄國的最大外國車廠，其他競爭對手早已撤出。

雷諾23日表示，在俄國事業上半年的價值預料受到打擊，主要受俄烏衝突影響，也說正針對AvtoVaz所持有的投資部位「檢視可行的選項」。AvtoVaz是俄國本地最大的汽車製造商，旗下品牌包括拉達（Lada）。

董事會並未說明無限期暫停俄國部分據點營運的原因，但金融時報引述消息人士指出，這項決定不只跟物流和取得零件的問題有關，零件缺貨已迫使雷諾停工長達數周。

雷諾表示，考量當前環境，正對AvtoVaz 68%持股檢視可行的選項。法國政府握有雷諾15%股權。

金融時報引述消息人士說，AvtoVaz高度依賴雷諾日產聯盟提供的汽車零件和技術，若雷諾選擇退出俄國事業，該聯盟將不再提供汽車零件和技術。

俄羅斯 日產 法國

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