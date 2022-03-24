美股三大指數跌逾1% 油價上漲和俄烏衝突引發市場疑慮

美股三大指數周三（23日）均跌逾1%，吐回前一日漲幅，受油價上揚，和西方國家領袖開始在歐盟計劃更多措施施壓俄羅斯這兩項因素拖累。

道瓊工業指數大跌448.96點，或跌1.29%，收報34358.96點；標普500指數跌55.37點，或跌1.23%，收報4456.24點；那斯達克指數跌186.21點，或跌1.32%，收報13922.18點。

為報復西方國家制裁俄羅斯經濟，俄國總統普亭23日表示，將開始對銷往「不友善國家」的天然氣，要求以盧布進行結算。俄國出兵烏克蘭已持續近一個月。

布蘭特油價23日盤中暴漲近6%，報每桶122.34美元，天然氣價格也上漲。油價上漲對能源股有利，但對消費者和許多企業不利。標普500能源股指數漲1.7%，標普公用事業股漲0.2%，標普其他類股收低。

Wedbush證券公司高級副總裁馬索卡說：「地緣政治因素對股市的影響揮之不去。油價飆漲迫使投資人停下腳步審慎思考，俄烏戰事需要有解決方案，才能帶動股市回升。」

繪圖影像軟體公司奧多比（Adobe）收盤重挫9.3%，受稍早預估本季營收和獲利將不如預期，和預估俄烏戰事將衝擊2022年度營收這兩項因素拖累。

投資人持續評估美國利率展望。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）23日表示，對Fed 5月升息2碼持開放態度。

Google跌1.1%，稍早宣布將暫停投放所有利用、無視或容忍俄烏衝突的廣告。

去年受許多網路散戶炒熱的電玩遊戲商遊戲驛站（GameStop）大漲14.5%，該公司董事長柯恩（Ryan Cohen）的投資公司買進10萬股GameStop股票。