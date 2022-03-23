快訊

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
南韓總統當選人尹錫悅的臨時辦公室設在金融監督院內（前），遠方是總統府青瓦台。歐新社
南韓總統當選人尹錫悅的臨時辦公室設在金融監督院內（前），遠方是總統府青瓦台。歐新社

南韓現任總統文在寅與候任總統尹錫悅的矛盾23日再次浮上檯面。文在寅提名國際貨幣基金（IMF）亞太部主任李昌鏞為下一任韓國銀行（央行）行長，並稱曾事前徵詢過尹錫悅的意見，遭到尹錫悅發言人金恩慧否認。

文尹兩人在多項議題不對盤，但李昌鏞據說是雙方都能接受的人選。李昌鏞是經濟和金融專家，曾任首爾大學經濟學教授、金融委員會副委員長、亞洲開發銀行首席經濟學家，精通國內、國際經濟及金融貨幣理論和政策，且兼具業務能力，在業界極具威望。

現任韓國銀行行長李柱烈即將結束8年任期，於3月底卸任。

金恩慧不但說事前未獲青瓦台徵詢意見，尹錫悅也從未針對特定職位推薦特定人選。

而文在寅在任期不到2個月時，宣布任期有8年的央行總裁人選，在政治上也不免惹人非議。但文在寅認為在5月9日任期結束前，自己都可以完全行使總統職權，做好做滿。

南韓總統按照慣例會在大選結果揭曉後10天內與繼任者會面，從9日迄今已14天，文在寅和尹錫悅卻尚未見面，原定16日的午餐也臨時取消。

除了央行總裁人選，青瓦台也有意將監察院的兩席空缺補滿。監察院要對行政部門展開調查，需要7名監委中過半數同意。現存的5位監委當中，3人被視為親文在寅，如果空出的2席再由文在寅任命，尹錫悅競選時開出的「清算文政權」支票將難以兌現。

因此，尹錫悅方面主張文在寅做任何人事任命時都應先徵詢尹錫悅的意見，但遭到青瓦台拒絕。

文在寅 尹錫悅

延伸閱讀

IMF亞太區主管李昌鏞 獲文在寅提名為南韓央行總裁

房事喬不攏 尹錫悅陣營輪番猛轟文在寅

尹錫悅擬將總統辦公室搬到國防部 專家憂北韓警戒

喬不攏！文在寅臨時取消會晤尹錫悅

相關新聞

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

南韓現任總統文在寅與候任總統尹錫悅的矛盾23日再次浮上檯面。文在寅提名國際貨幣基金（IMF）亞太部主任李昌鏞為下一任韓國...

威廉凱特訪問加勒比海 抵牙買加再遇示威

英國王子威廉與夫人凱特為期1週的加勒比海訪問行程今天來到前殖民地牙買加，伉儷倆抵達牙買加首都金斯敦前早有大批示威者聚集抗...

文在寅剩不到2個月下台 突任命8年任期的央行總裁

韓國國際廣播電台23日報導，南韓總統文在寅提名國際貨幣基金（IMF）亞太部主任李昌鏞為下一任韓國銀行（央行）行長。

俄國片面退出二戰和平條約談判 日相：轉嫁侵烏責任

俄羅斯片面宣布退出與日本簽訂二次大戰和平條約的談判，理由是日對俄出兵烏克蘭實施制裁明顯「不友善」；俄國並凍結雙方在南千島...

傑克森大法官任命聽證會第2天 5大看點一次看

拜登總統提名、有機會成為最高法院創立233年來首位非洲裔女性大法官的凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jack...

737墜機、787夢幻機延交…波音再陷危機

中國東方航空一架波音737-800NG客機失事墜毀廣西，讓美國飛機製造商波音再度陷入危機，遭監管機關重新審查的可能性大增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。