南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

南韓現任總統文在寅與候任總統尹錫悅的矛盾23日再次浮上檯面。文在寅提名國際貨幣基金（IMF）亞太部主任李昌鏞為下一任韓國銀行（央行）行長，並稱曾事前徵詢過尹錫悅的意見，遭到尹錫悅發言人金恩慧否認。

文尹兩人在多項議題不對盤，但李昌鏞據說是雙方都能接受的人選。李昌鏞是經濟和金融專家，曾任首爾大學經濟學教授、金融委員會副委員長、亞洲開發銀行首席經濟學家，精通國內、國際經濟及金融貨幣理論和政策，且兼具業務能力，在業界極具威望。

現任韓國銀行行長李柱烈即將結束8年任期，於3月底卸任。

金恩慧不但說事前未獲青瓦台徵詢意見，尹錫悅也從未針對特定職位推薦特定人選。

而文在寅在任期不到2個月時，宣布任期有8年的央行總裁人選，在政治上也不免惹人非議。但文在寅認為在5月9日任期結束前，自己都可以完全行使總統職權，做好做滿。

南韓總統按照慣例會在大選結果揭曉後10天內與繼任者會面，從9日迄今已14天，文在寅和尹錫悅卻尚未見面，原定16日的午餐也臨時取消。

除了央行總裁人選，青瓦台也有意將監察院的兩席空缺補滿。監察院要對行政部門展開調查，需要7名監委中過半數同意。現存的5位監委當中，3人被視為親文在寅，如果空出的2席再由文在寅任命，尹錫悅競選時開出的「清算文政權」支票將難以兌現。

因此，尹錫悅方面主張文在寅做任何人事任命時都應先徵詢尹錫悅的意見，但遭到青瓦台拒絕。