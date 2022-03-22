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疑遭提分手情殺 台電員工涉5刀刺死女友 檢方聲押

集體罷工！被軟體更新洗腦 這款微波爐自認是蒸氣箱

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
因軟體更新發生錯誤，家電品牌AEG出售的一款微波爐大約兩周前以為自己是蒸烤箱，拒絕提供微波服務。 擷自AEG官網
因軟體更新發生錯誤，家電品牌AEG出售的一款微波爐大約兩周前以為自己是蒸烤箱，拒絕提供微波服務。 擷自AEG官網

由於軟體更新發生錯誤，德國廚房家電品牌AEG在比利時、荷蘭及盧森堡出售的一款微波爐出現「自我認同危機」，在大約兩周前以為自己是蒸烤箱，因此集體大罷工，拒絕提供微波服務。

科技新聞網站The Next Web報導，因意外被軟體更新洗腦，這些KMK968000T型號微波爐的顯示面板開始出現「蒸氣箱」這個詞，還顯示一系列微波爐不可能擁有的功能。

AEG母公司瑞典伊萊克斯（Electrolux）發言人向荷蘭媒體表示，這起事件源自一位員工手動輸入了錯誤數字，導致有問題的軟體更新釋出，最終引發比荷盧地區的這款微波爐停止運作。

這場身分認同災難發生在3月2日。不幸的是，這個問題無法透過軟體更新一次解決，因為這些微波爐的Wi-Fi功能已被完全破壞，因此伊萊克斯只好動用很老派的做法：打電話給所有受影響的用戶，然後派技術人員到府維修對自己身分感到困惑的微波爐。

荷蘭 罷工 瑞典

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