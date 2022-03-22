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俄烏戰火衝擊小麥供應 最大進口國埃及控制麵包價格

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
開羅商會成員說，自烏俄開戰以來，埃及麵包價格漲幅多達25%，麵粉價格也漲約15%。路透
開羅商會成員說，自烏俄開戰以來，埃及麵包價格漲幅多達25%，麵粉價格也漲約15%。路透

國際小麥價格隨著俄國入侵烏克蘭飆高，進而帶動麵包成本激增，全球最大小麥進口國埃及已出手「固定」麵包售價，試圖抑制糧價上漲，反映俄烏戰爭對全球糧食供應的影響。

英國衛報報導，埃及總理Mostafa Madbouly 21日宣布，將麵包銷售價格固定在每公斤11.5埃及鎊（62美分，約新台幣17.7元），傳統扁麵包「巴拉迪」（baladi）的新價格固定在每90克1埃及鎊（5.4美分）。

俄羅斯入侵烏克蘭已擾亂黑海地區的小麥出口，嚴重衝擊中東和北非地區的糧食供應。埃及約60%的糧食倚靠進口，去年約80%的進口糧食來自俄羅斯及烏克蘭。

開羅商會成員Attia Hamad向路透表示，對小麥供應吃緊的擔憂，已促使部分麵包店的麵包價格大漲約25%，每條麵包平均1.25埃及鎊，麵粉價格也漲約15%。麵包是埃及人的主食。

在過往歷史中，食物價格急漲曾引發埃及、孟加拉及印尼等國政局動蕩。在2007年到2008年之間，小麥及稻米主要生產國陷入乾旱，導致作物供應短缺，加上能源成本激增，曾造成全球40多個國家出現暴動。

聯合國糧農組織（FAO）上周已發出警告，由於俄烏戰爭威脅了關鍵主食作物供應，恐引發嚴重糧食危機。

在俄對烏動武之前，烏克蘭供應全球12%的小麥，且是世界最大葵花油生產國。儘管烏國約三分之二的小麥早在戰爭爆發前就已出口，但剩餘產量如今出口受阻。如果戰事拉長，烏國今年小麥生產恐大受影響，影響未來供應量。

埃及 麵包 俄烏戰爭

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