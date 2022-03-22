北韓射火箭炮有違兩韓協議？ 軍方跟尹錫悅唱反調

韓國國際廣播電台22日報導，南韓候任總統尹錫悅針對北韓20日發射火箭炮表示，北韓此舉違反了《9.19南北軍事協議》。但軍方表示，北韓此舉並不屬於南北韓之間的協議事項。

總統職務交接委員會外交安保小組22日開始聽取國防部的工作報告。國防部一位有關人士22日在談到北韓是否違反軍事協議時表示，協議中並不包括海上緩衝區域以北地區的射擊行為。相關行為不包括在《9.19南北軍事協議》內容中，因此北韓此次射擊難以視為違反協議。

北韓20日上午在平安南道肅川郡一帶發射了四枚火箭炮，該地區與軍事分界線有一定的距離。《9.19南北軍事協議》規定，從2018年11月1日開始，南北韓停止在地面、海上和空中的南北韓界線一帶進行敵對行為。

候任總統尹錫悅22日在位於首爾市鐘路區通義洞的總統職務交接委員會辦公室召開的第一次幹事團會議上表示：「北韓日前發射火箭炮不違反《9.19南北軍事協議》嗎？」並要求在安保工作上確保萬無一失。