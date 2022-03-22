快訊

東航客機直線墜毀…機上是否有台灣人？國台辦回應

台電員工刺死女包商 兇嫌為前「3冠王」棒球國手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北韓射火箭炮有違兩韓協議？ 軍方跟尹錫悅唱反調

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
南韓候任總統尹錫悅主張對北韓採取強硬立場。路透
南韓候任總統尹錫悅主張對北韓採取強硬立場。路透

韓國國際廣播電台22日報導，南韓候任總統尹錫悅針對北韓20日發射火箭炮表示，北韓此舉違反了《9.19南北軍事協議》。但軍方表示，北韓此舉並不屬於南北韓之間的協議事項。

總統職務交接委員會外交安保小組22日開始聽取國防部的工作報告。國防部一位有關人士22日在談到北韓是否違反軍事協議時表示，協議中並不包括海上緩衝區域以北地區的射擊行為。相關行為不包括在《9.19南北軍事協議》內容中，因此北韓此次射擊難以視為違反協議。

北韓20日上午在平安南道肅川郡一帶發射了四枚火箭炮，該地區與軍事分界線有一定的距離。《9.19南北軍事協議》規定，從2018年11月1日開始，南北韓停止在地面、海上和空中的南北韓界線一帶進行敵對行為。

候任總統尹錫悅22日在位於首爾市鐘路區通義洞的總統職務交接委員會辦公室召開的第一次幹事團會議上表示：「北韓日前發射火箭炮不違反《9.19南北軍事協議》嗎？」並要求在安保工作上確保萬無一失。

北韓 火箭 尹錫悅

延伸閱讀

軍禮歡迎馬紹爾總統 蔡英文總統頒贈「采玉大勳章」

影／馬紹爾群島總統抵台 蔡英文總統明設國宴款待

南韓準總統計畫「國防部辦公」 專家：恐惹北韓警戒

嗆聲尹錫悅當選？北韓今年第10次射飛彈 疑似失敗

相關新聞

北韓射火箭炮有違兩韓協議？ 軍方跟尹錫悅唱反調

韓國國際廣播電台22日報導，南韓候任總統尹錫悅針對北韓20日發射火箭炮表示，北韓此舉違反了《9.19南北軍事協議》。但軍...

房事喬不攏 尹錫悅陣營輪番猛轟文在寅

韓國國際廣播電台22日報導：在總統辦公室入駐龍山的計畫變得不明朗之際，候任總統尹錫悅方面要求政府為其做好工作予以協助。

美媒：美視中國為頭號對手 不因俄侵烏改變

俄羅斯入侵烏克蘭帶來國際地緣政治與戰略改觀。美國一些卸任、現任官員表示，華府雖強化在歐洲鄰近俄國的美軍存在感，但將中國視...

火山噴發的前奏？葡萄牙位於大西洋小島48小時內狂震1100次

葡萄牙位於大西洋中部的亞速爾群島（Azores）的聖若熱島（Sao Jorge）過去48小時內發生了約1100次小規模地...

日本首度發布供電警報…東京今晚恐停電 當局疾呼節能

日本周二呼籲，東京和東北地區的企業和家庭節約用電，因為上周發生規模7.4強震，迫使多座電廠關閉，但寒流來襲造成用電需求增...

日本首次發布電力警報 東京等地用電量一度達103%

受福島附近海域16日強震影響，東京電力轄區的供電緊張，日本政府21日首次發布「電力供需緊張警報」，呼籲普通家庭和企業節約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。