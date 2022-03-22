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房事喬不攏 尹錫悅陣營輪番猛轟文在寅

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
南韓總統當選人尹錫悅20日宣布，總統府將從現在的青瓦台搬至距離約6公里處的國防部大樓（圖）。美聯社
南韓總統當選人尹錫悅20日宣布，總統府將從現在的青瓦台搬至距離約6公里處的國防部大樓（圖）。美聯社

韓國國際廣播電台22日報導：在總統辦公室入駐龍山的計畫變得不明朗之際，候任總統尹錫悅方面要求政府為其做好工作予以協助。

尹錫悅發言人金恩慧22日上午在新聞發布會上說，國民要求政權交替承載著國民要求新政府做好工作的殷切希望。她表示，新政府不會因遇到難關而迂迴地進行必要的改革，也不會將負擔留給國民。

總統職務交接委員會和國民力量黨相繼發出聲討青瓦台的呼聲。國民統合委員會委員長金漢吉表示，文在寅總統並未兌現開啟光化門時代的承諾，導致在過去五年期間延續著帝王式的總統制。

所屬青瓦台遷移工作小組的前聯合參謀本部作戰本部長金龍顯表示，青瓦台以安保為由對總統辦公室的遷移表示擔憂是非常令人厭惡的行為。

國民力量黨國會代表金起炫表示，現任政府表現出了對本次大選的不服，直到任期結束仍在做出心胸狹隘和尷尬的行動，國民將會對其進行評價。

當選總統尹錫悅22日在首爾市鐘路區通義洞總統職務交接委員會辦公室舉行幹事團會議，要求擬定新冠疫情應對方案，並制定幫助因新冠疫情而遭受損失的小工商戶和個體戶脫貧的方案。

總統職務交接委員會外交安保小組22日開始聽取國防部的工作報告。在聽取過去五年的國防政策說明後，小組對當選總統尹錫悅的國防承諾履行方案進行討論。

南韓總統府青瓦台。美聯社
南韓總統府青瓦台。美聯社

尹錫悅 青瓦台

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