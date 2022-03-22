火山噴發的前奏？葡萄牙位於大西洋小島48小時內狂震1100次

葡萄牙位於大西洋中部的亞速爾群島（Azores）的聖若熱島（Sao Jorge）過去48小時內發生了約1100次小規模地震，促使當局啟動緊急計畫，要求專家評估地震危機。

路透報導，亞速爾群島地震火山監測中心Civisa負責人馬貴斯（Rui Marques）21日表示，自當地時間19日下午以來，聖若熱島發生了規模介於1.9至3.3不等的地震，目前並未造成任何破壞。他說，目前多數地震的震源都位在馬納達斯火山（Manadas）的裂縫帶上。馬納達斯火山上一次噴發是在1808年。

聖若熱島是亞速爾群島9座島嶼之一，島上約有8400名居民，位處群島中心地帶。亞速爾群島還包括知名旅遊勝地法亞爾島（Faial Island）和皮庫島（Pico Island）。

當地維拉斯市（Velas）市長西爾維拉（Luis Silveira）21日已簽署文件，啟動緊急計畫，強調政府這只是作為一種預防措施，民眾不必過度緊張。

此情況讓人聯想到去年的西班牙拉帕馬島（La Palma），當時島上的老峰火山（Cumbre Vieja）噴發之前，也出現連串地震活動，後來老峰火山噴發長達85天，摧毀數以千計的建築及農作物。

然而，馬貴斯表示，目前尚無法確定聖若熱島出現一連串地震的原因以及後續可能的影響。並稱截至目前的1100次地震中，只有63起為有感地震。