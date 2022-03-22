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不再忍耐種族屠殺 美欲制裁緬甸軍政府

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國盼透過宣告緬甸軍政府種族屠殺，對其採取進一步制裁。（Photo on Wikimedia under CC 3.0）
美國盼透過宣告緬甸軍政府種族屠殺，對其採取進一步制裁。（Photo on Wikimedia under CC 3.0）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】美國終於要制裁緬甸了嗎？美國國務卿布林肯21日在公開場合表示，緬甸軍政府對羅興亞人的迫害是種族屠殺，應該受更進一步的制裁。過去國際法院曾要求緬甸軍政府保護羅興亞人，但軍政府自2017年開始就對羅興亞人展開大規模屠殺，導致許多難民逃往孟加拉、泰國等地。

美首任定屠殺

根據《英國廣播公司》報導，美國國務卿布林肯在21日參訪美國種族屠殺紀念博物館時表示，國務院官員經過審視國際特赦組織與人權觀察等NGO的文件後，認定緬甸軍政府正對羅興亞人進行種族屠殺，未來將會投入100萬美元預算，繼續對緬甸軍政府的行為進行調查。

過去緬甸軍政府都強烈否認緬甸境內有種族屠殺，連領導緬甸全民盟的國務資政翁山蘇姬在出席國際海牙法庭作證時，也否認緬甸軍政府有對羅興亞人進行種族屠殺，但美國認為，緬甸政府2017年對羅興亞人就已經開始展開系統性的屠殺。

衛報》提到，當初在鎮壓的第一個月就有至少6000名羅興亞人死亡，緬甸政府甚至從2014年開始，就不願將羅興亞人納入緬甸人口統計，可見信奉伊斯蘭教的羅興亞人，在以佛教徒為主的緬甸受到的排擠多大。目前至少有70萬名羅興亞人滯留在緬甸鄰國孟加拉的難民營中，泰國、馬來西亞也都曾傳出有羅興亞人逃亡的足跡。

緬甸民主倒退

若一國遭國際認定為種族屠殺，任何國家都可以人道理由對行為國進行干涉。但美國只有單方面宣布緬甸軍政府種族屠殺，並未獲得國際共識與國際法庭宣判，因此外界仍觀察美國是否會單方面加強對緬甸的制裁，尤其是緬甸軍政府在2021年推翻翁山蘇姬領導的民選政府後，其人權持續倒退的狀況恐難以翻轉。

緬甸過去長期受到軍政府統治， 1990年才開放選舉，但當選人翁山蘇姬隨即遭到軟禁。直到2015年緬甸才又再度進行公開競爭的國會大選，以翁山與總統登盛為領導人，不過在短短7年後，緬甸的民主又再度遭到軍政府推翻。

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