伊朗核談判漸明朗 中東三國擬對策

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】中東長久以來的紛爭將迎來曙光？隨著伊朗核協議談判進入尾聲，阿聯、以色列與埃及21日在埃及的沙姆沙伊赫城會面，商討如何因應伊朗未來有機會簽訂核協議的狀況。過去中東國家為了抵制伊朗，已紛紛拿出行動與以色列改善關係，以色列官員也積極出訪各國，加強外交互動。

伊朗問題破冰

根據《半島電視台》報導，以色列總理貝內特、埃及總統塞西與阿聯王儲扎耶德21日在埃及紅海度假勝地沙姆沙伊赫城舉行三方會談，並針對未來三國間的經濟投資合作等議題交流，塞西強調，波灣地區的安全是最重要的，絕不允許有任何勢力破壞此區的穩定。

《以色列時報》提到，埃及、阿聯兩國的媒體大多強調經濟交流與波灣局勢穩定，雖然以色列政府並未發表相關聲明，但以色列媒體多強調3國在會議中商討伊朗核協議的問題。雖然之前曾傳出談判因伊朗拒絕稀釋濃縮鈾而恐有變數，不過大抵上整個談判進度已經進入尾聲，中東也有機會迎來新的區域局勢。

但波灣國家不滿美國等過去在2015年簽訂《全面核協議》（伊核協議）時，美國等大國並未將波灣國家納入新的協商，畢竟他們是受伊朗核武恐懼最深的區域。目前甚至傳出美國已經同意取消對伊朗的經濟制裁，並將伊朗革命衛隊「恐怖主義」的認定拿掉。

中東戰略地位上升

雖然在川普時期，由於積極抵制伊朗，美國甚至協助以色列與波灣國家改善外交關係，但拜登上台後決議改善與伊朗的互動，也讓過去最反對伊朗伊斯蘭主義外擴的以色列感到擔憂。貝內特受訪時也對新的伊朗核協議感到擔憂，認為無法真正抑制伊朗發展核武的決心。

外交方面，波灣國家巴林、阿聯，北非國家摩洛哥在美國促成下，紛紛與以色列建立外交關係，這也讓阿拉伯國家對巴勒斯坦的支持力量減弱，引發巴勒斯坦政府與哈瑪斯不滿，擔心以色列若再進一步實施屯墾方案，恐將巴勒斯坦全面侵占。

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