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Nike上季財報優於預期 供應鏈問題改善 盤後大漲5%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
Nike上季財報優於預期。 路透
Nike上季財報優於預期。 路透

全球最大體育用品公司Nike上季財報優於市場預期，主要是克服了供應鏈問題，中國大陸市場業務疲軟的情況也沒有太嚴重，消息激勵Nike股價周一（21日）盤後交易時段大漲5%以上。

Nike在今年2月底止的一季，全球銷售年增5%至109億美元，優於華爾街預期。各區域營收都優於預期，包括大中華市場的銷售降低幅度比原先料想得小。公司全年財測維持不變，營收成長預期達到中個位數。

Nike周一正常時段股價收跌，跌幅0.83%，報每股130.19美元；今年以來，Nike股價已經跌了22%。

對消費者的直接銷售是Nike執行長杜納霍（John Donahoe）上任以來的重點，他收回與許多經銷商的合作，加強經營自家網站銷售。此一直銷部門的營收成長17%至46億美元，占整體銷售42%。

財務長傅蘭德（Matthew Friend）說，公司現在的直接銷售策略「進入下一階段」，在全球的經銷商業務已經減少超過50%。Nike將投資於決定保留下來的店面，推動更多自己的零售概念。Nike針對零售這塊市場，點名Foot Locker是重要的合作夥伴，使得Foot Locker股價一度上揚5.3%。在這之前，Foot Locker因Nike改變策略，備受衝擊。

供應鏈中的貨運問題還是存在，更多的產品塞在運輸途中，不過傅蘭德表示，與去年同期相比，Nike目前庫存水準已提高15%，而需求「持續超乎預期地強勁」，本季物流瓶頸可望得到改善。

Nike與全球許多跨國品牌一樣，已經暫停在俄羅斯的營運。俄羅斯再加上烏克蘭的市場，占Nike總體營收不到1%。

俄羅斯 烏克蘭 華爾街

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