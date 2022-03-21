俄烏開戰後還買不停 歐盟花逾160億歐元向俄買化石燃料

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
自俄烏開戰以來，歐盟國家已花超過169億歐元進口俄羅斯的化石燃料，其中最大宗的是天然氣，金額超過106億歐元。 路透
自俄烏開戰以來，歐盟國家已花超過169億歐元進口俄羅斯的化石燃料，其中最大宗的是天然氣，金額超過106億歐元。 路透

最新數據顯示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟國家已支付超過169億歐元，從俄國進口化石燃料，而且這個數字還在持續增加。

Newsweek報導，獨立研究機構能源與清潔空氣研究中心（CREA）正在追蹤目前歐盟仍有多少錢流向俄國（https://crea.shinyapps.io/russia_counter/ ），結果發現歐盟已花超過57億歐元買石油、逾106億歐元用於天然氣，逾4.4億歐元用在煤炭。

CREA首席分析師麥爾維塔（Lauri Myllvirta）指出：「個別來看，天然氣仍是歐盟從俄進口的首要化石燃料，其次是石油，再來是煤炭。」「對石油和煤炭來說，（俄國的）出貨量在戰爭爆發後已下降，天然氣卻在增加」。

根據歐盟執委會可取得的最新數據，2019年歐洲進口的天然氣有41.1%倚賴俄國，固體燃料占46.7%，原油占26.9%。

另據國際能源總署（IEA），歐盟去年從俄國進口的天然氣達1,550億立方公尺，逼近進口總量的一半。當時俄烏邊境已開始浮現緊張情勢升溫的跡象。

根據CREA收集的數據，歐洲國家的資金仍在「變相資助」俄國總統普亭的軍隊、坦克、私人噴射機，間接對烏克蘭造成傷害。

CREA呼籲禁運俄國石油，認為這是當前能做的最實際行動。麥爾維塔說：「所有歐洲國家和其他經濟合作暨發展組織（OECD）國家擁有的戰略儲油，相當於90天的消耗量。」

歐盟 烏克蘭 化石

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