不想一直被俄羅斯威脅斷氣 德國與卡達談LNG長期合約
德國和卡達官員20日表示，兩國正協商長期能源合作關係。德國這個全歐最大經濟體正尋求降低對俄羅斯能源的依賴。
德國表示，已經敲定合作關係，但卡達不願表明協議已經最終敲定。
俄羅斯是德國的最大天然氣供應國，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）已經推動多項初步行動，盼德國降低對俄羅斯的能源依賴。
卡達王室20日表示，國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）已經接見哈柏克，雙方討論強化尤其包括能源領域在內的雙邊合作關係。
根據卡達國營石油與天然氣公司QatarEnergy的聲明，卡達表示，德國與卡達的公司「將對長期液化天然氣供應（LNG）重新交涉並推動討論」。
德國經濟部發言人證實已敲定一項協議，「隨哈柏克赴卡達的公司將與卡達方面進入合約協商」。
卡達在一份聲明中表示，該國多年來尋求向德國供應天然氣，但討論從未化為具體協議。
不過，德國近期已宣布要建造兩座LNG接收站。由於目前沒有接收站，德國無法直接從卡達運入LNG。
德國逾半數的天然氣、逾半數的煤和約三分之一的石油都是從俄羅斯進口。為了分散進口來源，德國和挪威考慮建造一條氫管線，降低歐洲對俄羅斯能源依賴。
雖然卡達去年是全球最大LNG生產國，但官員表示由於長期供應合約的緣故，無法為歐洲提供太多協助僅10%至15%的卡達LNG可農用，而歐洲也必須說服卡達LNG的長期買主點頭。這些長期買主多數是在亞洲。
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