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美中通話不像外界想像強硬？ 拜登向習近平提軟性訴求

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【即時短評】習近平微調與「俄」的距離 美中走出話不投機低谷

聯合報 / 本報華盛頓特派記者張文馨
美國總統拜登（右）18日與中國大陸國家主席習近平透過視訊溝通俄烏衝突等議題。法新社
美國總統拜登（右）18日與中國大陸國家主席習近平透過視訊溝通俄烏衝突等議題。法新社

又是一次漫長的美中領導人對話，對照雙邊事後聲明顯見共識不多；中方頻頻「修正立場」，美國也沒步步進逼，仍預留美中交往空間，俄烏危機能否解決不知道，美中關係隨著兩位領導人再次通話，從交往低谷中尋求改善的可能交集。

俄烏戰爭不只是地面作戰，還有滿天飛的宣傳戰；中國大陸欲作壁上觀，卻難自外於全球衝突範疇，原本自以為萬無一失的「俄羅斯親密盟友」關係，未料現下搞成全球公敵，成了甩不開的包袱。

北京一開始打打嘴炮，說些要尊重俄烏複雜歷史背景，和平解決問題的空話，潛台詞是不想得罪俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），更不信西方世界能為了烏克蘭，合眾一心。

當全球各國竟結合能源、經濟、外交和軍事等諸領域孤立俄國，中國大陸才有了「被脫鉤」的危機感；想找個下台階與西方世界重新搭上線，回穩對美關係是第一要務。

美國會前揭櫫會議主題，國務卿布林肯（Antony Blinken）提前畫重點：「正告北京，若支持俄羅斯就要承擔後果。」

被迫掀底牌的北京會前會後絕口不提「俄羅斯」，但至少兩次修正立場，當會談進行中，新華社就放出習致辭，稱烏克蘭事態再次表明，國家關係不能走到「兵戎相向」這一步；中國至今尚絕口不稱俄國「侵略」，習近平卻說「兵戎相向」，讓人嗅到中方態度首次轉彎。

接著，在外交部的完整聲明中，「兵戎相向」已不復存，取而代之的是「主張和平、反對戰爭，支持對話談判」的軟調。

無論是致詞內容或完整聲明，中方都比美提早近3小時發布，明顯要搶占會談話語權，字斟句酌反而凸顯北京在華府與克里姆林宮之間的小心謹慎。

怕得罪俄國嗎？也不盡然，首先，中方早知美國舉辦這場會談的用意仍慨然赴約，其次，在拜習通話後，中國大陸駐美大使秦剛與副國務卿薛曼（Wendy Sherman）再舉行一場同樣長達1小時50分的會談。秦剛說，這是延續拜習共識討論強化溝通。

尤其秦剛此次並未在台灣議題上擺戰狼姿態，僅提醒美國要信守「一個中國」政策，落實拜登說的四不一無意（不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意同中國對抗）。

美國官員僅在會後重申拜登立場，說「中國會自己決定自己的立場」，一方面凸顯聽其言觀其行，一方面代表美中在諸多議題上，仍有交往空間。

拜登信奉面對面外交，中國大陸又極好面子，在這次元首交鋒中為彼此預留一點什麼，顯見美中已經有了一定程度的交往默契，走出話不投機的低谷。

美國 俄羅斯 北京

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