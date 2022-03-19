慶祝併吞克里米亞8周年 普亭現身集會、20萬人熱情相挺

為了慶祝併吞克里米亞八周年，俄國總統普亭18日晚間出席一場據稱20萬人的集會，他讚揚俄軍的團結，並重申目前俄羅斯對烏克蘭的行動，是要保護烏東地區免受種族滅絕。這是普亭在俄烏戰爭後首度公開露面。

在紀念俄羅斯2014年併吞克里米亞的8周年愛國集會上，大批民眾揮舞著俄羅斯國旗，湧入2018年莫斯科世界盃足球賽決賽場地的盧日尼基體育場。

普亭向集會現場的群眾說，「他們（俄國軍人）肩並肩，幫助彼此，互相扶持，在有需要的時候，他們以肉身保護對方，免於子彈的傷害，就像兄弟一樣。我們已經很久沒有出現如此的團結。」

此外他還說，「我們將執行我們所有計畫」，堅稱入侵烏克蘭的主要目的是拯救人們（烏東地區民眾）免受苦難和種族滅絕。