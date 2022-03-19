習拜會：拜登重申不支持台獨 習稱俄烏應談判早日停火

大陸國家主席習近平18日晚應約同美國總統拜登視訊會晤。拜登再次向習近平表示，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突；同時，美方願同中方溝通，防止俄烏事態升級。習近平強調，當務之急是繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。

據官媒人民日報新聞APP，拜登表示，50年前，美中兩國作出重要抉擇，發表了上海公報。 50年後的今天，美中關係再次處於關鍵時刻，美中關係如何發展將塑造21世紀的世界格局。我願重申：美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。我願同習近平主席保持密切溝通，為美中關係把舵定向。

習近平指出，去年11月我們首次「雲會晤」以來，國際形勢發生了新的重大變化。和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰，世界既不太平也不安寧。作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。

習近平強調，他和拜登都讚同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，都同意雙方在各層級各領域要加強溝通對話。拜登又重申，美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。「對於你的這些表態，我是十分重視的」。

習近平指出，目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰。特別是美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。

習近平強調，中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧。關鍵是管控好分歧。一個穩定發展的中美關係，對雙方都是有利的。

雙方就當前烏克蘭局勢交換意見。

拜登介紹了美方的立場，表示願同中方溝通，防止事態升級。

習近平指出，烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的。中方歷來主張和平，反對戰爭，這是中國歷史文化傳統。「我們向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。這些大的原則是中方處理烏克蘭危機的立足點。中方已經提出了關於烏克蘭人道主義局勢的六點倡議，願向烏克蘭和受影響的其他國家進一步提供人道主義援助。各方應該共同支持俄烏對話談判，談出結果、談出和平。美國和北約也應該同俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮」。

習近平強調，當前，世界各國已經十分困難了，既要應對新冠肺炎疫情，又要保經濟保民生。作為大國領導人，要考慮妥善解決全球熱點問題，更要考慮全球穩定和幾十億人民的生產生活。實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。如果進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鍊等發生嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。形勢越是複雜，越需要保持冷靜和理性。任何情況下都要拿出政治勇氣，為和平創造空間，為政治解決留有餘地。中國有兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須繫鈴人」。

關鍵是當事方要展現政治意願，著眼當下，面向未來，找到妥善解決辦法，其他方面可以也應當為此創造條件。當務之急是繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。長久之道在於大國相互尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。中方一直在為和平盡力，將繼續發揮建設性作用。

兩國元首認為，此次視頻通話是建設性的，責成兩國工作團隊及時跟進，採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展的軌道，為妥善解決烏克蘭危機作出各自的努力。