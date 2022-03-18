世界上最現代化的戰鬥機 德國空軍配F-35合適嗎？

任何試戴F-35戰鬥機飛行員頭盔的人都應該計劃兩天的時間。必須對頭部進行掃描，而且必須準確測量瞳孔之間的距離。一旦頭盔得到精確調校，一個充滿高科技的纖維頭盔就戴在了飛行員的頭上。無論白天還是黑夜，攝像機圖像被實時傳輸到頭盔顯示器上，他可以看到他的飛機。而在頭盔中的傳感器的幫助下，他可以通過眼球的運動控制他飛機上的武器瞄準。

這個神奇的頭盔價格超過40萬美元。它是整個F-35的代表：超現代、昂貴和復雜。因為美國製造商洛克希德-馬丁公司希望製造的不僅僅是一架戰鬥機，而是一台帶有噴氣推進裝置的武裝計算機，在空中與其他機器聯網，處理數十萬條信息。該算法只將當前與飛行員有關的內容送入頭盔顯示器。

「獨霸群雄」

因此，F-35被認為是世界上最現代化的戰鬥機。但它適合德國聯邦國防軍嗎？國防部長拉姆布萊希特(Christine Lambrecht 社民黨人)不久前宣布，她希望購買35架F-35戰鬥機。它們將取代40多年前開始服役的「狂風」噴氣式飛機，並在緊急情況下將美國核彈投射至目標。

智庫機構--歐洲對外關係委員會的安全專家羅斯（Rafael Loss）說：「有軍事理由去選擇F-35……如果你不得不將核彈運送到目標地，用隱形飛機比用不具備這種能力的飛機可以做得更好」，他告訴DW。「我們需要這種較低的雷達信號反射，以及從遠距離探測和攻擊目標的能力。而F-35能比目前市場上任何其他空戰系統做得更好。」

耗資數十億

但這是有代價的。羅斯估計這35架戰鬥機將花費約40億歐元。他說：「當然，除此之外，還有運營成本，這是很可觀的。」僅僅是德國軍用機場為這批F-35所必須花費的改建費用就可能高達數億歐元。

如果沒有俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，這樣的投資是難以想象的。但現在有錢了，德國政府想用1000億歐元的特別基金來升級聯邦國防軍，而且為聯邦國防軍服務的新型核轟炸機也沒有遇到什麼值得一提的政治阻力。即使從綠黨的隊伍中也聽不到什麼批評的聲音，綠黨曾經由和平主義者創立，並從12月起與社民黨和自民黨一起聯合執政。

左派反對核轟炸機

德國政界中，只有反對派左翼黨明確表示不同意購置F-35的計劃。聯邦議院左翼議會黨團國防政策發言人阿爾-戴拉米（Ali Al-Dailami）說：「我們反對用能夠攜帶核武器的新型戰鬥機武裝聯邦國防軍……在緊急情況下必須由聯邦國防軍飛行員投擲美國核武器的這種核參與並沒有創造安全，而是加劇了歐洲的核戰風險。烏克蘭戰爭的恐怖絕不能被濫用為螺旋上升式軍備競賽的借口」。

德國空軍本身可以松口氣了，能夠在本十年結束前讓繼任者取代已經過時的「旋風」戰機。德國空軍視察員格哈茨（Ingo Gerhartz）中將指出，許多其他歐洲軍隊也選擇了美國的這種戰鬥機。「它加強了我們與他們一起確保北約空域和保衛聯盟的能力」。

英國、義大利、荷蘭以及最近的芬蘭和瑞士等國家正在支持F-35戰鬥機，這可能使它們在未來與德國進行防空合作時更加容易。

「另一方面，在法國，德國的這一決定讓人大失所望」，巴黎法國國際關系學院（IFRI）的研究員莫裡斯（Paul Maurice）說。「F-35在這裡被看作是美國在北約內部力量的一個象征。在所有關於歐洲自治和主權的講話之後，人們本來以為德國會更多地與歐洲的軍備政策保持一致」。

畢竟，如果美國在安全政策方面選擇退出，例如我們在特朗普執政時期看到的那樣，會發生什麼？「這可能發生在下任總統身上，但也可能發生在中期選舉之後，」莫裡斯說。他認為歐洲必須為這種情況做好準備，在安全問題上變得更加自主。「這需要十年、十五年的準備，所以現在就必須開始」。

FCAS處於擱淺的邊緣？

在法國，人們擔心隨著德國購買F-35，法德西三國共同研發的未來空戰系統（FCAS）可能會受到威脅。這個花費數十億歐元的項目計劃在2040年之前開發出一種最先進的歐洲戰鬥機，以取代法國和德國的台風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）。據莫裡斯說，巴黎方面目前正在問自己：「德國到底還需要FCAS嗎？或者說，F-35戰鬥機也許不是一個臨時的解決方案，而是一個長期的解決方案？」。

柏林方面因此強調，F-35戰機將只作為攜帶核武器的「旋風」戰機的替代品，而不是用於其他任務。這些飛機都是由美國認證的，用於這一目的。近年來討論的替代品，如老式的美國F-18戰鬥機或台風戰鬥機，在被考慮作為核彈載體之前，必須經過漫長的程序。德國國防部長還宣布再購買15架台風戰鬥機用於電子戰，即雷達反制--這是用了歐洲生產的飛機。此外，德國防長拉姆布萊希特已經做出保證，仍有足夠的資金來進一步推動FCAS的研發。這架飛機也可能變得更加現代化、更加復雜--而且非常昂貴。

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