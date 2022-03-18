與拜登通話前…習近平先與這兩國元首聯繫 堅定奉行一中政策

在與美國總統拜登通電話前，大陸國家主席習近平18日下午分別先與南非總統拉瑪佛沙、柬埔寨總理洪森通電話。兩國元首均表示，堅定奉行一個中國政策，支持中方在涉藏、涉疆與涉台等重大問題上的立場。雙邊領導人並就烏克蘭局勢交換意見。

央視報導，在與南非總統拉瑪佛沙電話時，習近平說，中南兩國有著「同志加兄弟」的特殊友好關係。鞏固和發展中南關係，對引領中非關係和發展中國家團結合作具有重要意義。

雙方要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，加緊落實中非合作論壇「九項工程」，落實好「中南十年合作戰略規劃」，推動兩國各領域合作不斷取得新成果。中方願同南非探討疫苗生產合作，支持南非和非洲國家抗擊疫情。

拉瑪佛沙表示，中國是南非和非洲國家可信賴的真正夥伴和朋友，感謝中方堅持公正立場，為幫助南非和非洲國家共克時艱提供寶貴幫助。南非堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉藏等重大問題上的立場。

習近平在與柬埔寨總理洪森通電話時表示，中柬關係歷經考驗，愈加牢不可破。中柬堅定推動命運共同體建設，樹立了構建新型國際關係的典範。中方將加大進口柬埔寨優質農產品，同柬方開展更多民生合作，落實好鄉村道路、教育等項目，助力柬埔寨農業發展和農民脫貧。

洪森表示，柬中兩國是真正的鐵杆兄弟。柬方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉台、涉疆等問題上的立場。柬方願以明年兩國建交65周年為契機，深化經貿、農業、人文等各領域交流合作，推進共建一帶一路，將柬中全面戰略夥伴關係提升到新水平。