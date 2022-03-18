布蘭特原油逼近110美元 美對外交解決俄烏戰爭感到無望

原油價格周五繼續上漲，布蘭特原油期貨逼近每桶110美元，克里姆林宮表示否認與烏克蘭的談判有重大進展之後，美國國務卿布林肯也認為外交解決俄烏戰爭的希望渺茫。

布林肯表示，並無跡象顯示俄羅斯總統普亭「準備停止」入侵烏克蘭。他表示華府將調查俄羅斯軍隊犯的「戰罪」之餘，也認為交戰雙方達成協議進而讓俄軍退兵的希望不大。他周四在國務院記者會上說：「在我看來，外交明顯需要雙方秉持降低衝突的誠意。我們每天、幾乎每分鐘看到俄羅斯所做所為，都完全和認真以外交止戰的努力相違。」

布蘭特原油5月期貨在亞洲午後交易上漲2.5%至每桶109.30美元，延續周四8.8%的漲勢，不過本周仍跌3%。

西德州中級原油（WTI）4月期貨每桶漲2.8%至105.86美元，本周下跌3.2%。

Oanda Asia Pacific 分析師 Jeffrey Halley 說：「盤中波動勢必加劇，油價將游走100美元至110美元之間。」

美股期指也下跌，標普500期指跌0.6%，那斯達克100期指跌0.9%。