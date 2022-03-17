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美司法部起訴五人 指控他們為北京監控異議人士

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）美國司法部週三（3月16日）指控5名個人，在美國作中國政府的代理人，除了蒐集與異議人士相關的消息外，也抹黑、威脅甚至策劃暴力攻擊。這5人當中有2人是中國公民，檢察官透過3起刑事案件起訴他們，其中一案涉及1位美國國會候選人。

美國司法部官員說，這些案件相當於專制政府的「跨國鎮壓」。美國助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）在新聞發布會上說：「這些案件揭露了中華人民共和國政府在美國境內壓制不同聲音的企圖，並表明中華人民共和國如何試圖跟蹤、恐嚇和壓制那些反對他們的人。」

在其中一起案件中，聯邦檢察官說，一名中國政府特工要求一名美國私人調查員幫助製造政治醜聞，以打擊一名尋求民主黨提名競選美國眾議院席位、出生於中國的男子。據檢察官稱，該中國特工一度向私人調查員提議考慮對該候選人進行人身攻擊，以阻止其參選。

路透社報導稱該名特工當時表示：「你現在可以開始考慮，除了暴力之外，還有什麼其他計劃。但最終，暴力也是可以的。打他，打到他不能參選為止。」

法庭文件中沒有指明該候選人的身份，但描述符合尋求民主黨提名在紐約長島（Long Island）東區競選聯邦眾議院議席的熊焱。該席位目前由共和黨的澤爾丁（Lee Zeldin）擔任，但他選擇競選州長而非尋求連任。在截稿前，熊焱並未回應媒體的採訪請求。熊焱是參與1989年天安門抗議事件的異議人士，後來在美軍服役，現已歸化為美國公民。

在另一起案件中，中國政府特工被指控在一位加州藝術家的工作場所和汽車中安放監控設備，以監視他。據稱，這些特工還破壞了該藝術家的藝術作品。中國駐華盛頓大使館沒有回應路透社的採訪請求。

曾擔任美國司法部律師的葛拉克（Brandon Van Grack）表示：「這些指控表明，干預選舉和惡意的外國影響仍然是司法部調查的首要任務。」

美國去年因指控俄羅斯嘗試干預2020總統大選而對該國作出制裁，但俄羅斯否認了相關指控。上個月，美國司法部結束了一項專注於打擊中國間諜活動和大學知識產權盜竊的計劃，轉而應對來自更多敵對國家的威脅。

批評者說，前美國總統川普執政期間實施的這一舉措，相當於有針對特定種族之嫌，因為該計畫製造了一種恐懼，使華裔或亞裔科學研究受到影響。

（路透社等）

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