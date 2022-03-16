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伊朗當局允許兩名伊朗裔英國人離開該國

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）在被伊朗當局關押數年之後，兩名擁有雙重國籍的伊朗裔英國人周三（3月16日）得以離開伊朗。據伊朗國家媒體報道，在納扎寧·扎加裡-拉特克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）和阿諾什·阿舒裡（Anousheh Ashouri）二人獲釋之前，英國政府向德黑蘭償還了4億英鎊（約折合5.3億美元）的債務。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）表示，扎加裡-拉特克利夫在德黑蘭的霍梅尼國際機場被移交給英方工作團隊。另外據知情人士像路透社透露，阿舒裡也已經離開了伊朗，前往英國。

“在（二人獲得）釋放之前，英國支付了4億英鎊”，法斯通訊社這樣寫道。不過相關報道尚無法得到獨立證實。

在此之前，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，英國正在評估如何向伊朗償還一筆拖欠了數十年的歷史債務。

據悉，上世紀70年代，英國國防部的子公司曾經與伊朗陸軍簽訂一筆坦克交易合同。當時的伊朗國王向英國支付了4億英鎊用於購買1500輛坦克。在1979年伊朗發生伊斯蘭革命之後，英國停止交付坦克，但未退還這筆錢。

據路透社報道，2016年4月，當時在湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）擔任項目經理的扎加裡-拉特克利夫在德黑蘭機場被捕，隨後伊朗法院判處其密謀推翻伊朗政權罪。

扎加裡-拉特克利夫出生於伊朗，後取得英國國籍，丈夫為英國人。在她被捕之後，她的家人和基金會方面都對伊朗司法機構的指控予以否認。

關於扎加裡-拉特克利夫的獲釋事宜，英國外交部、該基金會和她的丈夫理查德·拉特克利夫都暫未回復路透社有關的采訪問詢。

另一名伊朗裔英國人阿舒裡在2019年被判入獄。根據伊朗司法機構的判決，他因“為以色列充當間諜”而獲刑10年，另外還因“非法獲取財富”而被判刑2年。

（路透社）

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本文章由德國之聲授權提供】

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