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歐盟將徵收碳關稅 全球首個區域
全球減碳努力再進一步！歐盟在15日開完財長會議後宣布，將會在2026年開始針對高碳排產品徵收碳關稅，2023年開始則會有過渡期讓各方適應。歐盟希望藉此能讓更多廠商開始布局減碳，已順利達成歐盟在2030年前減55%碳的目標。美國、日本等國也開始討論有關碳邊界的議題。
將啟動碳關稅協商
根據《半島電視台》15日報導，歐盟將於2026年開徵碳關稅，這也是全球首個開徵碳關稅的區域，在2023年就會先啟動過渡措施，歐盟國家與歐洲議會在3年的過渡期間，持續溝通、調整相關措施。歐盟希望藉此避免碳排放繼續攀升，並鼓勵會員國建立碳交易機制。
歐盟財政部長也同意未來的會議中將啟動碳關稅的協商，法國財長勒梅爾表示，各國希望努力減少工業的碳排放，不希望因為生產產品而出現更多碳，讓減碳努力白費，目前首階段目標是要在2030年減碳到1990年標準的55%，最快可於今年7月通過此決議。
美國有意跟進
《Earth.org》提到，未來鋼鐵、水泥、肥料、鋁和電例進口都將要依據碳排量徵收碳關稅，歐盟希望藉此讓企業能夠更貼近減碳目標，並鼓勵氫能等綠電的投資，未來則會針對碳關稅的收益要如何在歐盟中分配進行討論，並在兼顧碳排與產業經爭利上尋求平衡。
《EENews》提到，美國共和黨1個月前也倡議要徵收碳關稅，尤其是針對碳排量巨大的中國與俄羅斯，民主黨雖然也支持要徵收碳稅，但兩黨對於徵收的方式，適用碳關稅還是徵收碳費等問題仍然意見不同。
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