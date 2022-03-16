快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟將徵收碳關稅 全球首個區域

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
歐盟將於2026年徵收碳關稅，2023年開始試行。（網路圖片）
歐盟將於2026年徵收碳關稅，2023年開始試行。（網路圖片）

全球減碳努力再進一步！歐盟在15日開完財長會議後宣布，將會在2026年開始針對高碳排產品徵收碳關稅，2023年開始則會有過渡期讓各方適應。歐盟希望藉此能讓更多廠商開始布局減碳，已順利達成歐盟在2030年前減55%碳的目標。美國、日本等國也開始討論有關碳邊界的議題。

將啟動碳關稅協商

根據《半島電視台》15日報導，歐盟將於2026年開徵碳關稅，這也是全球首個開徵碳關稅的區域，在2023年就會先啟動過渡措施，歐盟國家與歐洲議會在3年的過渡期間，持續溝通、調整相關措施。歐盟希望藉此避免碳排放繼續攀升，並鼓勵會員國建立碳交易機制。

歐盟財政部長也同意未來的會議中將啟動碳關稅的協商，法國財長勒梅爾表示，各國希望努力減少工業的碳排放，不希望因為生產產品而出現更多碳，讓減碳努力白費，目前首階段目標是要在2030年減碳到1990年標準的55%，最快可於今年7月通過此決議。

美國有意跟進

Earth.org》提到，未來鋼鐵、水泥、肥料、鋁和電例進口都將要依據碳排量徵收碳關稅，歐盟希望藉此讓企業能夠更貼近減碳目標，並鼓勵氫能等綠電的投資，未來則會針對碳關稅的收益要如何在歐盟中分配進行討論，並在兼顧碳排與產業經爭利上尋求平衡。

EENews》提到，美國共和黨1個月前也倡議要徵收碳關稅，尤其是針對碳排量巨大的中國與俄羅斯，民主黨雖然也支持要徵收碳稅，但兩黨對於徵收的方式，適用碳關稅還是徵收碳費等問題仍然意見不同。

【更多精采內容，詳見

歐盟 減碳

延伸閱讀

歐盟宣布新制裁 超過5萬歐元車款禁止出口俄羅斯

Intel宣布投入330億歐元以上資金 投資歐盟半導體研發及製造

歐盟三國總理訪基輔展示團結

寧波外貿成長 最大夥伴歐盟

相關新聞

拜登替台獨「地圖開疆」 美國實質化「一中一台」再進一步

拜登（Joe Biden）為了避免美國聯邦政府停擺命運，於3月11日火速正式簽署2022財政年度支出法案，其中有條文禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，引起兩岸議論。

澤倫斯基勸烏軍放棄？假影片流竄網路疑為Deepfake

一段烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲烏克蘭軍隊放下武器的假影片近日出現在當地社群媒體上引發...

陸大使讚烏克蘭的團結與抵抗 英媒疑有悖官方稍早立場

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）引述官方新聞稿報導，中國大陸駐烏國大使范先榮日前會晤利維夫州軍管當局時表示，中方「...

311翻版？日本福島7.4強震 專家未排除「更強地震的前震」

日本氣象廳今表示，昨夜在東北地區發生芮氏規模7.4的強震，發生在太平洋板塊內部。雖位於311東日本大震的餘震帶，但成因不同。 昨深夜在日本感受到這起地震的人都說：311的恐怖回憶又回來了。搭上從東京往仙台的東北新幹線「山彥223號」的上班族說，「車子上下震、左右搖，整個車廂要翻倒似地，我緊抓扶手沒讓自己飛出去，當時只感覺『要完蛋了』」。...

俄軍攻不下基輔 除不熟地形 烏克蘭這戰術也奏效

俄烏開戰已三周，開戰前預估可迅速拿下基輔的俄軍，推進速度卻相當緩慢，原因何在？華盛頓郵報報導，在基輔周遭，烏軍以游擊戰手法和反戰車飛彈伏擊俄軍，讓人生地不熟且犯下戰術錯誤的俄軍，至今仍受阻在基輔外圍。

美司令：F-35與殲20已在東海遭遇過

美國太平洋空軍司令維巴赫透露，美軍的F-35戰機已與中國的殲20「遭遇」過至少一次，還說空警500預警機扮演共軍遠距空戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。