法大選左中右爭鋒 三頭馬車有看頭

法國總統大選首輪下個月10日開投，雖然適逢俄烏戰爭轉移了焦點，但政壇各派光譜仍值得分析！當前民調呼聲最高的還是準備競選連任的中間派馬克宏，緊追在後的竟然是右派與極右派，相較於分裂的左派，右派利用反移民立場吸引不少保守份子，加上以普羅民眾為利益中心理念、較有競爭力的極左派，法國政壇光譜呈現左中右三頭馬車。

中間派馬克宏領先民調

法國總統大選的首輪將在下個月10日舉行，由於時逢烏俄戰爭，民眾多數焦點放在外交策略，這也讓現任總統、準備競選連任的馬克宏聲望達到高點，馬克宏在經濟上稍重資本、外交上親美，但本質保有法國的獨立思維路線，高舉非左、非右大旗。

根據《CBC新聞網》報導，本次法國選舉除了外交，還有金融、移民、犯罪等關鍵社會議題。最新民調顯示，馬克宏以30%支持率持續領跑，但領先幅度不大，按民調不太可能首輪過半，還得看次輪選情，如何整合、拉攏其他光譜的選民就相當重要。

從民調分析，緊追馬克宏的是兩名右派的候選人，右派的勒龐(下圖)與極右派的澤穆爾，若加上第五高的中右派佩克雷斯，前五有三人都偏右派。

勒龐右派轉溫和

勒龐是右派裡最快微調路線的候選人，她過往更像是極右派，主要的對外態度是退出北約，目的是捍衛法國人的利益，脫離軍事集團，不捲入他國事務，同時為了吸引更溫和的選民，勒龐也不像之前那麼反移民，只是強調法國人漸漸失去過去那個法國，讓工人階級的選民逐漸走向自己，勒龐一直以來的努力也有回報，她與馬克宏的差距比起上一屆縮小。

但勒龐也失去了不少選民，另一則《CBC新聞》報導，民調並列第三的極右派澤穆爾就吸收了極右、更保守的民眾，甚至連勒龐自己的姪女、同為政治人物的馬雷夏兒都叛逃，認為澤穆爾比自己姑姑還適合當總統。

極右派走出仇外之路

澤穆爾(下圖)雖然因極端仇外的言論受到熱議，但強勢的反移民作風直擊保守派的內心，他在演說中多次暗示，移民湧入侵佔了法國人民的勞動果實、享受本不該得的福利。分析師加謬就提到，澤穆爾被支持是因為他說出眾多法國人不敢說出口的內心話，就算考慮到拉攏票源，澤穆爾也只會更加激進，不激進就無法與勒龐路線區隔，因此吸引不少高收入的保守派選民。但勒龐和澤穆爾都因為與普丁有關，影響到支持度。

法國右派起勢約是從2011年敘利亞衝突爆發，流民引爆歐洲移民危機，造就了民粹主義的極右派發展溫床，他們極度擔憂移民的生活成本與犯罪可能，激進右派甚至看不爽街頭上出現如蒙面紗的其他文化，認為這已非以前那個法國。

另外第五高票的佩克雷斯也算是右派，她是前前任總統薩柯吉的內閣成員，路線算是中右派，她自稱是3分之2的梅克爾融合3分之1的柴契爾夫人，主要政見都與薩柯吉大同小異，主打解決內政與犯罪問題。

左派分裂恐式微

至於左派就相對淒慘，仍處於政見成效低、且彼此路線不明確，卻分割成群雄狀態，導致選民分散得一塌糊塗，前任總統歐蘭德上任時，是第二位左派總統，選民超期待他能解決經濟不公平的問題，但最終政策失調，反而增稅打擊中產階級，當前左派也因為失業率不斷增加，勞工反而轉頭右派，加謬分析，左派已經快失去工人階級與中下階級的傳統支持，現在還忙著內部爭權。

外媒分析，當前稍微有競爭力的是極左派的梅蘭雄(下圖)，暫居並列第三，他的路線可視為反對派，既反右派的民粹主義，也反中間派馬克宏的親資本，梅蘭雄認為，右派強硬的反移民就是共和國的敵人，強調法國要以普羅大眾的利益為出發點，偏向哪邊都錯誤。主要出擊的政見是內政，以高稅收、脫離國際軍事集團等，幾乎秉持所有左派思維（改革）。

細分為三大派

整體而言，《POLITICO》分析，法國政壇可能區分為三大派，支持度高的馬克宏（中間派）與右派（但有路線區分），以及分裂後能否收編殘黨的極左派，此前多認為是馬克宏與右派勝者闖進次輪，若右派勝者是修成溫和的勒龐，極左派可能變成關鍵拉攏對象，雙方都得考慮怎麼拉攏其餘選票，當前中、左、右的三頭馬車成為焦點。

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