「我難相處」做開場白 普亭前妻曝：他的求婚搞得很像分手

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的前妻什克雷涅娃（Lyudmila Shkrebneva）曾透露，普亭的求婚太離奇，讓什克雷涅娃誤以為他是在提分手。

什克雷涅娃提到，最初她跟「穿著不體面」的普亭以及另一對情侶一起出去約會後，她並沒多想，但普亭給了她電話號碼，2人開始保持聯絡後來就交往。3年半後普亭跟她求婚，但他的求婚方式一度讓什克雷涅娃以為自己被甩了。

普亭求婚那晚，和什克雷涅娃說：「你現在知道我是什麼樣的人了。大體而言，我不是很好相處。」什克雷涅娃說普亭那時開始自我批判，自陳屬於安靜類型，有時會很魯莽，甚至冒犯他人。

普亭還提到自己是危險的生活伴侶，接著他對什克雷涅娃說：「經歷了3年半，你應該已經下定決心了。」什克雷涅娃表示普亭這席話聽起來像是「分手宣言」於是她回答普亭：「是的，我已經下定決心了。」普亭語帶懷疑問：「是嗎？」

什克雷涅娃回應普亭，已準備好要跟普亭分手了，沒想到普亭卻說：「好吧，我愛你並想跟你求婚。」讓什克雷涅娃大吃一驚。

這段求婚軼事收錄在2000年出版、由3名俄羅斯記者合著的普亭傳記《第一人稱》（First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia's President Vladimir Putin）裡，當中採訪了普亭及他最親近的人。普亭跟什克雷涅娃在1983年結為連理，婚後育有2個女兒。普亭始終維持隱密的私人生活，直到2013年這對夫婦宣布離婚。