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北韓今晨疑似試射彈道飛彈 南韓軍：發射失敗

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日媒NHK快訊，北韓今晨又再度進行試射，不排除是彈道飛彈。圖／取自NHK官網
日媒NHK快訊，北韓今晨又再度進行試射，不排除是彈道飛彈。圖／取自NHK官網

(0935更新)

韓聯社報導，據南韓聯合參謀本部指出，北韓在台北時間上午8時30分左右，從平壤順安附近發射了一枚不明飛行物，但經研判發射失敗收場。飛行物是否為洲際彈道飛彈，南韓與美國情報當局正在進一步分析中。

(0852更新)

日媒NHK快訊，據防衛省關係人士表示，情報顯示北韓今晨又再度試射，不排除為彈道飛彈。是否對日本造成影響，防衛省正在加緊蒐集情報。

南韓媒體昨日甫報導，南韓政府認為，北韓最快可能在本周試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。朝鮮日報報導，即將卸任的南韓總統文在寅領導的政府告訴總統當選人尹錫悅，北韓即將試射飛彈，就算是今天試射也不讓人意外。韓聯社報導則指出，南韓和美國都偵測到試射在即的跡象。

韓聯社報導，南韓政府官員透露，美、韓已達成共識，如果北韓發射新型洲際彈道飛彈（ICBM），將採取「適當相應措施」，包括考慮恢復遠程轟炸機的聯合訓練，將部屬於關島美軍基地的B-52H或B1B轟炸機派往朝鮮半島。美方自2017年以降不曾將遠程轟炸機派往朝鮮半島，朝鮮半島的緊張情勢恐再度升溫。

韓聯社引述消息人士指出，美國將視北韓的挑釁程度決定部署戰略武器，航艦的艦載機長程飛行也是選項之一。美軍第七艦隊15日才宣布，已在黃海上空進行了航艦艦載機長程飛行訓練，此舉也被解讀透過軍事施壓北韓對新型洲際彈道飛彈的開發。同時，美日韓也將加強彈道飛彈攔截訓練，三國在各自陣地進行探測、追蹤與攔截訓練。

彈道飛彈 南韓 北韓

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