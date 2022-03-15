走漏有關中國信息 俄航運輸局一高管丟飯碗

（德國之聲中文網）據本周二（4月15日）俄羅斯《生意人報》（ Kommersant ）援引知情人士報道，俄羅斯航空運輸局負責確保飛機航行能力的庫迪諾夫（ Waleri Kudinow ）不得不走人。業界人士對路透社證實了這一事實。庫迪諾夫上周的一番說法引起轟動。他透露，俄羅斯考慮從土耳其和印度那裡獲得急需的飛機配件，原因是，從中國采購飛機零部件的努力失敗。

《生意人報》援引庫迪諾的話報道說，他已被解雇，因為他傳播信息觸犯了法律。俄羅斯航空運輸局拒絕對此事表態。

本周一俄羅斯啟動了一項新法，允許該國各航空公司租賃的外國飛機在俄羅斯境內注冊並使用，即便它們的主人並未許可

對於中國而言，庫迪諾夫的言論也極具敏感性。華盛頓曾威脅北京，若違逆制裁、幫助俄羅斯，將自食其果。白宮普薩基（Jen Psaki ）明確表示過，後果會非常嚴重。她稱，美方有一系列手段可在必要時用於中國。

因入侵烏克蘭，俄羅斯航空業正受到西方制裁而處於困境。由於波音和空客等主要國際飛機制造商已停止出口配件，制裁已導致對俄羅斯的大部分外國飛機及配件的禁運。美國和歐洲均對俄羅斯航空公司飛機封鎖空域，俄羅斯對此做出同等反應。

（路透社）

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