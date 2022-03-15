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北約在挪威舉行大規模軍演

德國之聲 / 德國之聲

應德新社詢問，挪威軍方發言人表示，此次有德國和眾多其它北約成員國參與的軍演已從周一（3月14日）拉開帷幕，預定4月1日結束。本周主要演習活動在水上和空中進行。

參演的英國 "HMS Albion" 登陸艦公布了顯示北約盟國艦船如何在歐洲北海匯合的圖片。上周，來自北約參演各國的大量物資先期運抵挪威。此次演習的準備期長達數月。

《冷靜反應》每兩年在挪威寒冷季節舉行一次。北約秘書長斯托爾滕貝格便來自該國。迄今，由挪威組織的該演習與取名《精彩跳躍》（Brilliant Jump ）的另一北約軍演銜接。據挪威軍方提供的消息，參加本年度《冷靜反應》演習的有來自27個北約國家及伙伴國的約3萬名官兵，包括陸、海、空部隊。

挪威一再強調，此次《冷靜反應》軍演不是對俄羅斯攻擊烏克蘭的反應，而是一次計劃已久的聯合防御演習。俄羅斯拒絕應邀以觀察員身份參加。

（德新社）

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