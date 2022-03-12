普亭知道自己被誤導？傳俄方的烏克蘭情蒐主管遭軟禁

泰晤士報引述一位俄羅斯安全機構頭號專家的說法指出，俄羅斯聯邦安全局（FSB）的對外情報部門主管貝賽達（Sergey Beseda）據說已遭軟禁，他的副手博柳克（Anatoly Bolyukh）也被逮捕，認為此跡象顯示俄羅斯總統普亭正試圖將入侵烏克蘭戰事停滯歸咎於安全機構。

據報導，FSB職務上是對內安全部門，但成立於1990年代末期、即普亭任局長時期的第五處（The Fifth Service）奉命在前蘇聯國家國家活動，烏克蘭情蒐就是該處職掌之一。今年68歲的貝賽達是第五處處長，66歲的博柳克則是第五處下轄的特務資訊部（Department of Operative Information）主管。

監視FSB與其他局處的調查網站《Agentura》共同創辦人兼編輯索達托夫（Andrei Soldatov）指出，FSB內部的消息人士證實了2人被拘留的消息。流亡俄羅斯人權活動分子奧塞奇金（Vladimir Osechkin）同樣證實此事，又指FSB情報官搜索了莫斯科一帶的20多個地點，對象是涉嫌跟記者保持接觸的同僚。

奧塞奇金表示，執行搜索的正式理由是被控挪用烏克蘭顛覆活動專款，「真正原因是烏克蘭政治情勢相關的不可靠、不完整和局部虛假資訊」。索達托夫則認為，身為諜報主管的貝賽達「被拋出窗外」，說明了普亭對情報部門感到越來越憤怒，相信他收到關於烏克蘭情勢的假訊息，「普亭終於明白他被誤導了」。

一位歐美國家官員告訴泰晤士報，有注意到貝賽達和博柳克據報被捕的消息，但是無法加以證實，「兩人多年來在針對烏克蘭的情報行動發揮過重要作用，也很有可能在策畫入侵烏克蘭扮演重要角色，要是被捕的說法正確無誤，就表明普亭嚴重關切FSB在軍事行動的作用，FSB高層可能會有重大變化」。

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