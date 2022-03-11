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美指北韓試射洲際飛彈 金正恩下令擴建西海衛星發射場

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
在美國證實北韓試射新型洲際彈道飛彈之際，北韓官媒朝中社報導，金正恩下令擴建西海衛星發射場。歐新社
在美國證實北韓試射新型洲際彈道飛彈之際，北韓官媒朝中社報導，金正恩下令擴建西海衛星發射場。歐新社

北韓今年以來軍事動作頻頻，美國政府今天證實，北韓最近兩次試射的都是還在開發階段的新型洲際彈道飛彈，北韓官媒朝中社隨即報導指出，金正恩現身可發射洲際彈道飛彈的西海衛星發射場，並要求對其進行擴建。

韓聯社引述朝中社報導指出，金正恩日前抵達平安北道鐵山郡，對西海衛星發射場進行視察，他在現場提出現代化改擴建的指示，並要求新增設施以滿足發射軍事偵察衛星等多功能衛星的需求。

金正恩還指示，增設燃料加注、後勤保障設施，改造指揮控制中心和技術觀測站、便利運載火箭運輸並改善發射場周圍生態環境等。

金正恩進一步強調，西海衛星發射場肩負北韓建構太空強國的理想與抱負，未來會致力將其打造成征服太空的前哨基地。

金正恩此行由北韓勞動黨中央軍需工業部副部長金正植、國防科學院院長張昌河陪同視察，該處雖名為衛星發射場，但具備遠程火箭的發射台與運輸鐵軌等設備，只要略施改造，便可隨時發射大型遠程飛彈。

北韓 金正恩 彈道飛彈

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