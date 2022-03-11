IMF說俄羅斯債務可能違約 俄財長強調將以盧布償付

俄羅斯入侵烏克蘭後，越來越多聲音警告稱俄羅斯可能發生債務違約，現在國際貨幣基金（IMF）也加入這個行列。IMF總裁喬治艾娃周四（10日）說，俄羅斯債務違約不再是「不可能的事」。

喬治艾娃表示，「不是因為俄羅斯沒有錢，而是無法動用。」俄羅斯遭受前所未有的制裁，難以將其在IMF的準備資產，也就是「特別提款權」，轉換成貨幣。

俄羅斯財政部長Anton Siluanov則是強調，如果代理銀行拒絕解凍俄羅斯的外匯存底，或是沒有回應俄國的交涉，俄羅斯將以盧布償還債務。

他說，唯有俄羅斯政府與中央銀行的外匯帳戶「解凍」，俄羅斯才能以外匯償債和付息。「俄羅斯無論如何都將履行對投資人的義務。」

惠譽信用評等公司本周稍早指出，由於戰爭爆發以來採取的各種措施，俄羅斯債券違約「迫在眉睫」。信用違約交換（CDS）的價格飆升，同時顯示一年內發生違約的可能性為71％，五年內為81％。

投資人和交易員近期一直試圖釐清，俄羅斯若以盧布償還外債，CDS是否可以結算的問題。俄羅斯總統普亭周末已簽署命令，允許政府和俄羅斯公司用盧布償還外幣計價債券。

彭博報導，3月16日這一天，俄羅斯的美元債券到期利息為1.17億美元，如果以盧布支付，可能會觸發CDS的結算問題。

至於俄羅斯在IMF的會員資格，喬治艾娃說，雖然IMF成員國對俄烏戰爭高度關切，但董事會沒有討論暫停俄羅斯會員資格的事宜。她表示，只有在違反IMF協議條款規定的經濟義務時，才能開除俄羅斯的成員國身份，而到目前為止，俄羅斯一直都履行了義務。