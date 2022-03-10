普亭正在直接下地獄！澤倫斯基再籲西方國家實施禁航區

烏克蘭總統澤倫斯基接受Sky News專訪時表示，他的國家無法自行停止對俄戰爭，並稱各國必須現在就行動起來，以免「為時已晚」。

澤倫斯基在烏克蘭首都基輔的總統府內受訪，再度呼籲西方國家實施禁航區，指責各國在「關閉」天空以對抗他口中的「納粹」此一議題上顯得猶豫不決。他談到西方國家時，還說「你們沒辦法決定關閉或不關閉…你們決定不了」。

澤倫斯基說，「如果你們團結對抗納粹與這種恐怖，就必須關閉天空，不要坐等我求你們好幾次、一百萬次，關閉天空吧」，也呼籲世界加快行動，「關閉天空和阻止轟炸」。

當Sky News記者問及西方國家擔心設立禁航區可能加劇衝突，引發跟俄羅斯的直接對抗則會讓情勢變得更糟時，澤倫斯基答稱，「對誰更糟呢？對我們的家人？不是…對於他們…？誰曉得？沒人曉得。但我們清楚知道一件事，就是現在狀況非常糟糕，而到了未來，將會為時已晚」。

澤倫斯基強調，「相信我，要是以這種方式拖下去，你們就會見到…他們將關閉天空，但我們會失去幾百萬人」，又指「第三次世界大戰將揭開序幕，你們唯有那時才將畫設禁航區－但將會為時已晚」。

澤倫斯基告訴記者，俄軍「可以占領我們，但絕對贏不了」，稱俄羅斯總統普亭正在「直接下地獄」，又指北約盟國不該不得不告訴失去孩子的烏克蘭人民，「很抱歉，我們昨天、一周前沒這麼做，我們沒有敦促普亭，沒有經常跟他談、沒有尋求跟他對話。我們袖手旁觀，這是真的，全世界什麼也沒做…我很抱歉，但這是真的」。

Sky News記者詢問澤倫斯基，是否準備跟普亭達成協議時，他則指對話永遠是一種妥協，並稱烏克蘭無法單獨結束戰爭，「這是兩國與兩方人民的決定，以及兩位總統的決定，而其中之一是普亭，所以我們就等著瞧吧」。