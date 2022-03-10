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風險過高！美國防部拒絕轉交波蘭米格-29戰機給烏克蘭
波蘭8日宣布將米格-29戰機交給美國處置，但隨即遭到美國國防部打臉拒絕。美國防部發言人柯比（John Kirby）9日再度表示，美方不支持向烏克蘭轉移更多戰機。
柯比表示，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與波蘭防長交談，並向對方說明美方評估。他說，美國正在尋求其他方案，以向烏克蘭提供更關鍵的軍事支援，像是防空系統和反戰車武器系統等。
柯比說，目前烏克蘭空軍擁有足夠執行任務的飛機，提供額外的米格-29戰機並不會帶來什麼顯著改變。
柯比指出，情報單位已做出評估，若將米格-29戰機至烏克蘭，可能會被俄國認定為升級情勢，因此認定此舉風險很高，認為還有更適合支持烏軍對抗俄羅斯的其他選擇。
美國副總統賀錦麗9日至11日出訪波蘭及羅馬尼亞，稍早已抵達波蘭首都華沙，預計會和波蘭總統直接討論戰機轉移一事。
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