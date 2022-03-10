俄侵烏欲阻止北約東擴 卻把更多鄰國推向北約

俄羅斯總統普亭毫不留情地攻打烏克蘭，目的就是要阻止北約勢力繼續東擴，但這場烏俄戰爭卻無意間造成反效果，讓歐洲鄰國對加入這個西方軍事聯盟的興趣猛增。

芬蘭前總理Alexander Stubb 7日在財經媒體CNBC節目上表示，芬蘭近期民調發現，公眾對於是否加入北約的主流意見出現「反轉」，反映了大眾目前感受到一股「合理的恐懼」，「害怕像俄羅斯這類野心勃勃的超級強權，擔心侵略者和軍事力量」。

根據4日公布的民調，在瑞典有51%的受訪者、在芬蘭有48%受訪者支持國家加入北約，四分之一的人表示反對。另一項2月的民調顯示，大多數芬蘭人支持進入北約。

在俄羅斯對烏克蘭的攻擊升級之際，俄羅斯周邊的芬蘭和瑞典正在反思長期以來的軍事中立模式，促使這兩國的多數公民回心轉意，如今首度同意成為北約一員。

一些符合北約資格的國家，可以通過滿足某些政治和經濟要求申請加入北約，再由既有30個會員國投票表決。然而，芬蘭和瑞典不太可能迅速或輕易向北約遞交申請。

長期以來，普京都將北約不願把烏克蘭拒之門外，視為該聯盟欲東擴到自家門下的軍事侵略行為，因此在當前的俄烏談判中，才提了一連串與之相關的停戰條件。

不論是瑞典，還是東側有1,300公里土地與俄國接壤、擁有歐俄最長邊界線的芬蘭，都很可能會遭遇來自俄國的阻力。

Alexander Stubb表示，當前的芬蘭政府正在增加軍事支出，但暫停考慮加入北約，「此刻，我們不想讓危機升級或讓戰事蔓延到東北歐」。他目前是歐洲大學學院（EUI）跨國治理主任。

儘管如此，公眾輿論氛圍的轉變，對這兩個國家仍是歷史轉捩點，並且是普京發動戰爭的另一大失算。

Stubb預測，隨著戰火不斷綿延，希望芬蘭加入北約的支持率將逐步增加。他說：「事情已成定局」。