快訊

少子化掀私校退場潮…私中校產保衛戰 為何「美夢」難以成真？

俄侵烏欲阻止北約東擴 卻把更多鄰國推向北約

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
芬蘭民眾在2022年拉赫蒂滑雪賽事現場，舉出支持烏克蘭的反戰標示。路透
芬蘭民眾在2022年拉赫蒂滑雪賽事現場，舉出支持烏克蘭的反戰標示。路透

俄羅斯總統普亭毫不留情地攻打烏克蘭，目的就是要阻止北約勢力繼續東擴，但這場烏俄戰爭卻無意間造成反效果，讓歐洲鄰國對加入這個西方軍事聯盟的興趣猛增。

芬蘭前總理Alexander Stubb 7日在財經媒體CNBC節目上表示，芬蘭近期民調發現，公眾對於是否加入北約的主流意見出現「反轉」，反映了大眾目前感受到一股「合理的恐懼」，「害怕像俄羅斯這類野心勃勃的超級強權，擔心侵略者和軍事力量」。

根據4日公布的民調，在瑞典有51%的受訪者、在芬蘭有48%受訪者支持國家加入北約，四分之一的人表示反對。另一項2月的民調顯示，大多數芬蘭人支持進入北約。

在俄羅斯對烏克蘭的攻擊升級之際，俄羅斯周邊的芬蘭和瑞典正在反思長期以來的軍事中立模式，促使這兩國的多數公民回心轉意，如今首度同意成為北約一員。

一些符合北約資格的國家，可以通過滿足某些政治和經濟要求申請加入北約，再由既有30個會員國投票表決。然而，芬蘭和瑞典不太可能迅速或輕易向北約遞交申請。

長期以來，普京都將北約不願把烏克蘭拒之門外，視為該聯盟欲東擴到自家門下的軍事侵略行為，因此在當前的俄烏談判中，才提了一連串與之相關的停戰條件。

不論是瑞典，還是東側有1,300公里土地與俄國接壤、擁有歐俄最長邊界線的芬蘭，都很可能會遭遇來自俄國的阻力。

Alexander Stubb表示，當前的芬蘭政府正在增加軍事支出，但暫停考慮加入北約，「此刻，我們不想讓危機升級或讓戰事蔓延到東北歐」。他目前是歐洲大學學院（EUI）跨國治理主任。

儘管如此，公眾輿論氛圍的轉變，對這兩個國家仍是歷史轉捩點，並且是普京發動戰爭的另一大失算。

Stubb預測，隨著戰火不斷綿延，希望芬蘭加入北約的支持率將逐步增加。他說：「事情已成定局」。

北約 芬蘭 俄羅斯

延伸閱讀

俄烏戰火續延燒 一文帶你看懂大陸親俄態度如何轉變

【重磅快評】歐美「卸澤」 澤倫斯基已死心北約

評／俄烏戰爭之後 美俄中恐成「新三國演義」

北約秘書長警告俄羅斯 不要攻擊支援烏克蘭補給線

相關新聞

戰火中GDP還能成長5.5％？陸經濟3壓力 強勢投資突圍

中國大陸國務院總理李克強在全國人大開幕當天提出今年政府工作報告，訂下GDP增長率5.5%的目標。大陸的增長率預測首次下降到5字頭，人民擔憂中國的引擎不再，加上全球疫情衝擊經濟尚未復甦，又逢俄烏戰爭，這目標恐怕訂得太高。但大陸經濟學者認為，這目標可以達成。

烏克蘭總統幕僚長：澤倫斯基已躲過十幾次暗殺

烏克蘭總統辦公室首長波多亞克（Mikhail Podolyak）透露，烏克蘭總統澤倫斯基至少已躲過十多次俄國暗殺。

若「台灣有事」怎麼辦？日外相重申：盼透過對話和平解決

日本外相林芳正今天在參議院預算委員會上答詢日本政府如何避免「台灣有事」（有緊急狀況）時重申，有關台灣問題，日本一貫的立場...

波蘭與美國的「米格機燙手山芋」 都怕捲入戰爭互踢皮球 賀錦麗收殘局？

波蘭8日宣布將把其所有的米格-29戰機（MiG-29）交給美國部署，此舉讓美國大感意外，官員表示波蘭事前沒有與美方商量，美國國防部已公開拒收這批戰機。美國官員上周末與波蘭協商，由波蘭把這些俄製戰機交給烏克蘭，美方再提供波蘭F-16戰機作為補償的交換戰機協議，但如何把戰機交到烏克蘭手中是一大問題，俄國已放話，任何國家提供機場給烏克蘭的戰機使用，就形同參戰，因此波蘭不敢讓這批戰機直接從波蘭機場飛到烏克蘭，但又想幫助烏克蘭，因此把燙手山芋丟給美國。美國本想拱波蘭出面，沒想到波蘭反將一軍，而美國也怕被捲入戰爭，只好拒收，互踢皮球，非常尷尬。更尷尬的是美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）9日將訪問波蘭，收拾殘局。

美委雙邊關係現轉機？委內瑞拉釋放兩美囚

美國高階代表團日前剛拜會委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro），在委國服刑的兩名美籍人士今天旋即出獄，其中一人...

中東與美關係惡化？烏危機期間 沙國與阿聯領袖拒和拜登通話

美國致力為烏克蘭建立國際援助，平抑油價之際，中東與美國官員表示，白宮曾試圖安排美國總統拜登與沙烏地阿拉伯以及阿拉伯聯合大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。