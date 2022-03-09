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歐盟現駐日本大使可能將出任駐華大使 德外交部尚無回應

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歐盟駐日本大使帕特裡夏·弗洛爾（Patricia Flor）將會擔任新一任德國駐華大使，但是目前德國外交部和歐盟外事部門都沒有對這一消息做出回應。圖／德國之聲中文網
歐盟駐日本大使帕特裡夏·弗洛爾（Patricia Flor）將會擔任新一任德國駐華大使，但是目前德國外交部和歐盟外事部門都沒有對這一消息做出回應。圖／德國之聲中文網

Politico雜誌此前曾在布魯塞爾新聞簡報中報道過歐盟駐日本大使帕特裡夏·弗洛爾（Patricia Flor）將會擔任新一任德國駐華大使的消息，但是報導中並沒有提及信息來源。China.Table從歐盟圈內獲得了對這一消息的證實。但是目前德國外交部和歐盟外事部門都沒有對這一消息做出回應。

帕特裡夏·弗洛爾現年60歲。2018年年中開始出任歐盟駐日本大使。90年代她曾在英國和俄羅斯留學過，研究東歐歷史和東歐國民經濟。

1992年她進入德國外交部工作，曾在德國駐哈薩克斯坦大使館和德國駐聯合國代表機構、德國駐格魯吉亞大使館等駐外機構工作過，屬於專業外交官出身。

Politico雜誌報導稱，帕特裡夏·弗洛爾在政治上更貼近綠黨，如果她出任駐華大使，將被看作是綠黨的勝利。

去年9月6日凌晨，德國外交部對外通報，德國駐華大使賀岩（Jan Hecker）去世。賀岩8月24日才上任駐華大使職務，終年54歲。時任德國外交部長的馬斯向德新社表示，基於死亡時的情況，沒有跡象表明，賀岩的死因和他作為駐北京大使的職能有任何關係。

中國外交部發言人汪文斌當時也表示，中方對賀岩大使突然離世深感震驚。他稱，「賀岩大使到任後，積極推動雙邊關係。我們對他的辭世表示哀悼和惋惜，向他的親屬表示深切同情和慰問」。

賀岩生前曾擔任過德國前總理梅克爾的外交事務顧問，並擔任部長級主管，負責外交、安全與發展政策部。

去年梅克爾在聯邦大選舉行前將親信賀岩派往中國擔任駐華大使，觀察人士認為，這是希望延續其對華政策的表現。中德關係是梅克爾任內最重視的雙邊外交關係之一。

此間曾有報導稱，德國外交部國務秘書米格爾·貝爾格（Miguel Berger）曾被考慮過是接任賀岩的最合適人選，但是貝爾格拒絕了這一職位。

德國駐華大使館同駐美、駐法大使館一同被看作是德國最重要的駐外代表機構。如果帕特裡夏·弗洛爾出任德國駐華大使，那她將成為德國首位女性駐華大使。

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