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價值近200億「神秘超級遊艇」泊義大利港 船主疑為普亭

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
歐洲當局正在追查近日一艘停在義大利北部港口的神秘超級遊艇，船主疑為普亭。截自每日郵報
歐洲當局正在追查近日一艘停在義大利北部港口的神秘超級遊艇，船主疑為普亭。截自每日郵報

歐洲當局正在追查近日一艘停在義大利北部港口的神秘超級遊艇，該遊艇的主人疑似為俄國總統普亭

隨著俄羅斯寡頭和與普亭關係密切的人資產被沒收，歐洲當局正在釐清該遊艇的擁有者。這艘長459英尺（約137公尺）超級遊艇，現在正在停泊在義大利托斯卡納海岸（Tuscan coast）的一個碼頭。

有些人認為這艘船屬於其中一位俄國寡頭，但當地人告訴泰晤士報，這艘船甚至被稱為「普亭的遊艇」。

一名退休職員羅西（Ernesto Rossi）表示，「每個人都叫它普亭的遊艇，但沒有人知道是誰的。這個謠言已經流傳了好幾個月。」

該遊艇船長班奈特．皮爾斯（Guy Bennett-Pearce）指出，普亭沒有出現在這艘船上過，船主也不在任何制裁名單上，但不排除船主是俄羅斯人。他並補充說自己有簽署保密協議。

根據SuperYachtFan網站，這艘遊艇的造價約為7億美元（約台幣196億元），有兩個直升機甲板並布滿衛星圓頂。內裝的部分，根據前船員提供的照片顯示，有一個帶有伸縮護罩的游泳池，可以轉換為舞池，還有設備齊全的健身房和鍍金的浴室。

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