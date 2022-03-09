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美情報首長估：俄羅斯久攻不下 烏克蘭局面不堪

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯。路透社
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯。路透社

曾出使俄國的美國中情局局長伯恩斯，8日談起俄羅斯總統普亭，他說，普亭這幾年來愈發剛愎自用，很難相處；普亭因久攻不下烏克蘭氣急敗壞，可能會加倍投入軍力，只求蕩平烏克蘭軍隊，哪怕這樣會傷害到無辜平民。

伯恩斯（William Burns）預估，「接下來幾周局面極為不堪（ugly）。」

聯邦眾議院情報委員會8日邀請情報首長說明全球威脅，俄羅斯成為聽證會焦點。

伯恩斯曾任美國駐俄羅斯大使，他對普亭（Vladimir Putin）動向的研判與國家情報總監海恩斯（Avril Haines）一致，他們認為，普亭久攻不下烏克蘭，不會因此退卻，反而會加倍投入，海恩斯說，普亭會越發大膽，反而可能升級局勢。

伯恩斯說，俄羅斯研判，烏克蘭軟弱、法德忙於內政不會干預、俄羅斯耐得住經濟制裁，以及俄軍已經完成現代化，事實證明每一樣俄羅斯都算錯。

海恩斯表示，普亭自認這是一場不能輸的戰爭，雖然面對超乎預期的西方國家反彈，普亭仍會堅持下去，情報分析認為，這場衝突將曠日費時。

海恩斯在會中點出俄羅斯目前困境，她表示，俄羅斯軍心不穩、後勤有問題，面對烏克蘭頑抗，俄羅斯很難重新建立一個新的親俄政權。

美國國家情報總監辦公室8日公布美國情報界年度威脅評估報告，將俄羅斯列在第二大威脅，僅次於中國大陸。

根據這項報告，美國預估在未來10年不斷變化的地緣政治格局中，莫斯科仍是有影響力的大國，也是對美國的巨大挑戰。

報告評估，俄國不希望與美軍直接衝突，俄羅斯尋求與美國達成「互不干涉內政」的理解，並使美國承認俄國擴大自己在前蘇聯國家的勢力範圍；這是今年2月7日完成的評估，當時俄軍還沒開入烏克蘭境內，軍事衝突尚未正式展開。

報告評估，俄羅斯會持續強化軍力，善用能源、情報等手段，建立削弱美國影響力、強化自身的夥伴關係；且莫斯科認為，維持核武器的嚇阻力量，是俄羅斯聯邦的最終保障。

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