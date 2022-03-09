俄羅斯：兩天內限制部分商品和原物料貿易
俄羅斯周二（8日）宣布，將限制一些產品與原物料貿易，以反制西方國家的制裁，細節會在之後陸續公告。俄羅斯官方指出，總統普亭已簽署了相關行政命令，哪些產品要限制或禁止貿易，還需要內閣進一步討論決定。不過克里姆林宮已指示政府部門，準備限制令所要針對的國家清單，並且訂定兩天內實施。
俄羅斯是石油、天然氣、穀物、金屬的主要出口國，自從俄烏開戰起，大宗商品例如小麥、鋁、鈀金等，因為市場擔心戰事、制裁以及反制措施將使供應中斷，價格已經大漲。
彭博資訊指出，到目前為止，除了限制將貨幣帶出俄羅斯，莫斯科當局報復西方制裁的其他作為基本上都相當模糊。像是公布所謂的「不友善國家」名單，揚言要切斷北溪一號對歐洲的天然氣供應等等。
西方主要國家周二持續加強對俄羅斯的制裁力道。美國與英國宣布禁止進口俄羅斯石油，不過歐盟對此意見不同，因為他們對俄羅斯石油的依賴較深。在美國與歐洲制裁俄羅斯的央行與主要銀行之後，與俄國貿易，其實就已經受到相當嚴厲的限制。許多公司也已自行在制裁涉及的領域內，包括石油市場，迴避俄羅斯供應商。
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