南韓總統大選 李在明與尹錫悅的「美中態度」？

南韓即將在週三（3月9日）展開總統大選，約4,400萬有效選民將共同選出下一任總統，牽動著未來5年的南韓政局變動。但截至目前，選情仍撲朔迷離。

根據封關前民調，執政黨「共同民主黨」推派的候選人李在明，以及在野黨「國民力量」候選人尹錫悅，兩人支持度不相上下，尹錫悅略為領先。

現年57歲的李在明為中央大學法律系出身，曾任京畿道知事、京畿道城南市市長；61歲的尹錫悅曾調查韓國前總統朴槿惠「親信干政門」及前總統李明博貪腐案，曾在文在寅政府擔任檢察總長。

此次大選聚焦的重要議題包含房價飛漲、北韓核武威脅、世代與性別之爭、新冠疫情等。《美聯社》報導指出，無論是李在明還是尹錫悅，兩人都被批評無法具體提出領導韓國的長期願景，且雙方陣營都是負面競選、醜聞不斷。

對美中的外交態度

長期以來，對於南韓來說，美國是最強力的安全盟友，中國則是最大貿易夥伴。

談話經常帶有民族主義觀點的李在明希望，若執政能有條件地鬆綁對北韓的制裁，重振兩韓停滯不前的經濟合作項目。李在明也認為，首爾可以做為華盛頓與平壤之間的調解者，重新討論核問題；尹錫悅則表示若入主青瓦台，希望能尋求美國更強而有力的安全承諾，以阻擋北韓的侵略，並認為若北韓有侵略跡象，南韓可以先發制人進行打擊。

對中關係方面，李在明傾向在華盛頓與北京之間取得平衡，認為在美國與中國之間選邊站，於現實上並不理智；尹錫悅則明確表態稱，加強與美國的盟友關係將是他執政的核心外交政策，對於中國的態度亦較為強硬。尹錫悅方面曾稱，未來打算引入新的薩德（THAAD）導彈系統。

戰略模糊不再可行？

《外交政策》雜誌稱，韓國傳統上的外交戰略模糊，在地緣政治競爭加劇的時代已經越來越難以維持；史丹佛亞太研究中心主任Gi-Wook Shin日前向《衛報》指出，「你不能忽視中國......但鑑於美中衝突之下，韓國人的反華情緒上升，中國作為其經濟重要夥伴，要在這之間取得與現實平衡的方法，是一個困難的問題。」

北京清華大學東北亞專家劉江永則告訴《衛報》：「中國在與下一任南韓總統打交道時，最擔心的是首爾會部署另一個薩德系統，以及南韓可能參與由美日牽頭的『自由開放的印太』倡議。」

根據南韓現行法律，總統任期為5年，不得連任。現任總統文在寅卸任後，新任總統將在5月10日就任。

（美聯社、衛報、外交雜誌等）

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