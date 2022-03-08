美售台F16先給波蘭？ 五角大廈：不精確的謠言

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）7日被問到，美國要將售予台灣的F-16戰機先提供給波蘭，以協助烏克蘭應對俄羅斯，他說，這是不精確的謠言。

柯比接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，任何國家想要提供戰機給烏克蘭空軍，美國會充分尊重其主權決定；若需要美國幫忙彌補戰機供應後的空缺，美國內部必須討論執行方式，包含提供何種戰機、戰機來源、如何轉交等等，目前沒有討論中的計畫。

一名國防部資深官員7日在簡報會表示，現在談從哪裡挪用戰機提供給波蘭還為時尚早，還沒討論到這一步。

柯比表示，美國政府正討論提供烏克蘭戰機的計畫，這並非不能變通。

紐約時報6日報導，拜登政府正在推動提供F-16戰機給波蘭，作為波蘭將俄製米格-29戰機援助烏克蘭的補償，不過美國下一批出口的F-16將交付給台灣，美方不願拖延，波蘭也不同意將現有米格戰機提供給烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）5日和300名美國國會議員視訊會晤，希望獲得更多戰機、無人機及刺針防空飛彈等軍事援助，尤其希望「東歐國家提供俄製戰機」，這類飛機是烏克蘭飛行員受訓時慣用。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日接受CBS電視台訪問時表示，「我們對戰機交換計畫開綠燈，事實上我們正在與波蘭的朋友談」。他在前往烏克蘭鄰國摩爾多瓦訪問時表示：「我不能透露時間表，但我們正非常、非常積極地研究此事。」