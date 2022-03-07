南韓大選兩強對峙 年輕世代決勝負

南韓大選9日登場，兩大候選人最大不同來自於內政政見！執政的共同民主黨候選人李在明更偏向大政府，由政府來主導、管理房地產市場，主打公共住宅，在野的國民力量尹錫悅則是小政府政見，放鬆管制並減稅，交付市場機制，主軸都是想爭取年輕選民的青睞。分析師認為，南韓是少見的世代間代溝大而明顯的國家，選戰就看青年支持老人、還是中年人。

解決房價政見大戰

南韓大選之前有不少觀戰焦點，本次大選的第三位主要候選人安哲秀日前退出大選，宣佈改支持在野黨的尹錫悅，使尹錫悅聲勢略漲。

據外媒報導，內政政見最分歧，李在明是大政府思維，考慮以當局來主導，解決高房價的問題，為了爭取關鍵的年輕人票，李在明針對推出公共住宅，另外會以稅賦投資可再生能源，推動經濟轉型。而尹錫悅則是主打小政府政見，放鬆對房地產市場的管制，並消除政府對中小企業的發展障礙，以減稅交還市場機制，能源部分是支持核能發展。

兩害相權取其輕？

外交政見部分，李在明過往是地方出身，且更專注於社會運動與社會福祉，尹錫悅過去是檢察總長，雙方同樣都沒有外交政策經驗，故可能依照黨派原本的思路走，李在明預期會延續文在寅政府的自治與實用主義，也就是避免公開與中國或美國加深戰略綑綁，與日關係也主採方針合作，至於尹錫悅則偏向韓美同盟，恢復與日的全面穩定交好。李如前朝著重實用的合作，尹則更偏好國際影響力。

至於當前戰況，最後封關前的民調顯示，雙方民調支持率在誤差值內，意即不分軒輊，特點在於更早前的民調指出，第三勢力支持度總和高達10%，代表有不少人是兩方都不認同，這與李尹兩人的醜聞纏身多少有關。

雙方都一堆醜聞

據韓媒報導，李在明與尹錫悅的選戰被稱為骯髒的烏賊戰，甚至被以Netflix大熱韓劇「魷魚遊戲」比喻，賭注就是敗選者還可能被清算逮捕，民調也顯示雙方的批評者都多於支持者，尹錫悅批評李在明與腐敗的土地開發案有關，李在明反過來打尹錫悅是自揭瘡疤，更批評尹與巫蠱宗教有關聯，同時尹錫悅妻子還醜聞連環爆，包含偽造學歷與爭議通話錄音。外媒描述這場選戰不是選更有吸引力的人，而是兩害相權取其輕。

談及選民支持部分，李在明更獲得中年人與全羅道人的支持，其支持者普遍希望與美、北韓關係上，南韓能有平等地位，而不像尹錫悅方放低姿態。尹錫悅反過來是受到年長選民與慶尚道地區人的支持，其支持者更偏向保守派與軍事強硬派，如同過去獨裁政權在兩韓戰爭後迅速發展經濟，故更支持親美，建立強大的軍事聯盟來對抗北韓。

關鍵選民：年輕世代

關鍵選民也就落在年輕的18到29歲人，許多民調都指出，尹錫悅更受到這群人的支持，首爾政制諮詢公司專家朴尚珉分析，這群年輕人都出生在發達南韓，沒有經歷過戰亂期，對中國與北韓觀感較差，更偏向美、日，所以相對認同在野黨的外交方針。

根據《國家通訊網》整理，由於南韓算是世代間代溝較大且顯著的國家，這次選舉就看老中青三代的站隊，20代到30代人約佔了3分之1的關鍵選票，這也是雙方主打年輕牌的原因，畢竟40、50歲的中年人（南韓稱86一代）都掌控著南韓商業與政治，這群人是推翻專政的主力（類似於台灣民進黨的概念），大都是共同民主黨李在明的鐵桿。

尹錫悅一派就希望能吸引到年輕世代的認同，擊破共同民主黨這幾年來的謊言，像是文在寅政府承諾解決房價，卻出現他手下官員被指控投機玩房地產發財。南韓這次大選勝負，就看年輕世代選擇更相信誰！

【更多精采內容，詳見 】