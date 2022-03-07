快訊

紐時：美國考慮將承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭

讓台積電飛更高是好事嗎？談半導體產業的資源分配失衡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少女唱Let it go溫暖眾人！烏克蘭民眾用音樂治癒傷痛

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
隨著俄羅斯軍隊入侵且發動戰爭，眾多烏克蘭人只能躲進防空洞中避難，但樂觀的他們也轉而利用音樂來保持精神振奮。截自推特
隨著俄羅斯軍隊入侵且發動戰爭，眾多烏克蘭人只能躲進防空洞中避難，但樂觀的他們也轉而利用音樂來保持精神振奮。截自推特

隨著俄羅斯軍隊入侵且發動戰爭，眾多烏克蘭人只能躲進防空洞中避難，但樂觀的他們也轉而利用音樂來保持精神振奮。

BBC報導，烏克蘭人民在避難所或公共場所唱歌或演奏音樂的影片頻繁出現在社群媒體上，這些片段被當地媒體廣泛報導，但BBC尚未確認其真實性。

一段據稱拍攝自防空洞的影片中，一名年輕女孩唱著2013年賣座動畫電影「冰雪奇緣」（Frozen）中的熱門歌曲 「Let It Go」，清澈的歌聲在避難人群裡迴盪，最後眾人更回以熱烈掌聲，溫馨的畫面在戰爭當下顯得更為珍貴。另一段影片則有女子在防空洞演奏小提琴，為身旁的人們帶來一絲溫暖。

此外，一段由路透社記者在烏克蘭西部拍攝的影片顯示，一名婦女在火車站外演奏美國爵士樂家阿姆斯壯（Louis Armstrong）的名曲「What a Wonderful World」，路過民眾紛紛停下聆聽，為這個緊張時刻帶來一絲舒緩。

烏克蘭 戰爭 BBC

延伸閱讀

婦愛上前十大要犯「瘋琴」 竟設局讓女兒被摸胸頂下體

到處都是舞台 龍華國小弦樂團參加公益演出奪全國優等

看到女學生與人親熱 教官查出補教師嘿咻少女鬧上法院

婦女庇護大會總統講性平 攝影助理場外性侵少女判緩刑

相關新聞

韓總統大選 搶股民選票

南韓選民將在9日選出新任總統，執政黨候選人李在明與在野黨候選人尹錫悅的民調支持率迄今難分軒輊，差距都在誤差範圍內，促使這...

少女唱Let it go溫暖眾人！烏克蘭民眾用音樂治癒傷痛

隨著俄羅斯軍隊入侵且發動戰爭，眾多烏克蘭人只能躲進防空洞中避難，但樂觀的他們也轉而利用音樂來保持精神振奮。

澳洲助防長：澳洲須有準備 慎防中國對台行動

澳洲國防部助理部長海斯迪表示，他相信中國正密切關注俄羅斯入侵烏克蘭戰況，澳洲也必須有所準備，慎防中國可能對台灣採取行動

烏克蘭局勢不穩俄遭制裁 日經指數早盤重挫逾3％

東京股市基準日經225指數今天早盤崩跌逾3%，主因市場對俄羅斯入侵烏克蘭，以及各國與企業相繼對俄國實施更多制裁感到擔憂

俄軍飛彈空襲！烏克蘭文尼察國際機場被「完全摧毀」

自俄羅斯出兵以來已攻擊烏克蘭眾多設施，其飛彈6日再摧毀烏克蘭西部文尼察（Vinnytsia）的一座機場，該機場距離首都基...

【新聞時光機】政變、干政、暗殺 朴槿惠父女政治DNA 如何影響南韓大選

這次南韓總統大選，在野候選人尹錫悅被爆推崇巫術、妻子金建希收買記者「干政」證據曝光，被視為可能重蹈朴槿惠迷信與「閨密」亂政的後塵。朴槿惠奇葩言行震驚南韓，從上任之初支持度破7成，最終淪為人人喊打的「4%仔」；反觀她父親朴正熙政變上位，一度實行恐怖統治，但至今卻是最受人懷念的領袖。南韓總統的結局，沒有最驚訝，只有更驚訝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。