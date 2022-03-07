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俄羅斯國內反戰抗議高漲！迄今已逾4300人被捕

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
俄羅斯出兵入侵烏克蘭，其國內反對聲浪也逐漸高漲，目前俄國共21個城市已有超過4300人因走上街頭抗議總統普亭被捕，而哈薩克也出現抗議者效仿、高聲呼喊「不要戰爭」和「普亭是白痴」。歐新社
俄羅斯出兵入侵烏克蘭，其國內反對聲浪也逐漸高漲，目前俄國共21個城市已有超過4300人因走上街頭抗議總統普亭被捕，而哈薩克也出現抗議者效仿、高聲呼喊「不要戰爭」和「普亭是白痴」。歐新社

俄羅斯出兵入侵烏克蘭，其國內反對聲浪也逐漸高漲，目前俄國共21個城市已有超過4300人因走上街頭抗議總統普亭（Vladimir Putin）被捕，而哈薩克也出現抗議者效仿、高聲呼喊「不要戰爭」和「普亭是白痴」。

「衛報」報導，記錄超過7500起反戰抗議逮捕情況的獨立監測組織「OVD-Info」表示，它記錄到包括海參崴在內等53個城市至少共4366人被拘留的情況，組織發言人庫茲涅佐娃（Maria Kuznetsova）透露「基本上我們正目睹軍事審查，我們看到相當大規模的抗議活動，即使在很少出現的西伯利亞城市也是如此」。

俄羅斯內政部先前曾表示警方已拘留約3500人，並於5日警告說「舉行任何未經授權的抗議活動的企圖都將被阻止，組織者將被追究責任」。同時俄羅斯國內的獨立報導變得越來越困難，政府4日通過一項法律、將故意傳播有關烏克蘭戰爭的「虛假新聞」定為刑事犯罪，可判處長達15年的監禁。

儘管普亭試圖將這次入侵描述為一次「特殊軍事行動」，但他的說法在國外和俄羅斯部分人中都遭到壓倒性的反對。根據社群媒體上發布的影片顯示，哈薩克也出現約2000人參加反戰抗議活動，活動人士將藍色和黃色的氣球放在高聳於集會廣場上的列寧雕像手中，人群更一邊揮舞烏克蘭國旗、一邊高喊「不要戰爭」和「普亭是白痴」等口號。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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