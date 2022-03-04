格魯吉亞宣布「立即」申請加入歐盟

（德國之聲中文網）格魯吉亞執政黨"夢想黨-民主格魯吉亞"周三（3月2日）宣布，決定"立即"申請歐盟成員國候選國身份。

黨主席伊拉克利·科巴希澤（Irakli Kobakhidze）在新聞發布會上表示，將敦促歐盟"緊急審查我們的申請，給予格魯吉亞歐盟成員國候選人身份。"

格魯吉亞預計周四正式提交申請書。最初，這個高加索國家有意於2014年提出申請，但在反對派和示威者的壓力下改口。

幾天前，科巴希澤尚表示，到2024年才會提交相關申請，並稱，"倉促行動有可能適得其反"。

俄羅斯入侵烏克蘭後，科巴希澤宣布，格魯吉亞支持基輔政府，但不加入歐盟、美國和其他國家對俄經濟制裁。

不過，在烏克蘭總統澤連斯基新近緊急呼籲歐盟正式考慮接納他的國家為成員後，格魯吉亞決定提前申請入盟。歐盟成員國身份有助於加強應對俄羅斯的防御能力，並經由單一市場使本國經濟得到改善。

俄羅斯利用烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克地區親俄分裂分子的不滿作為入侵烏克蘭的借口。

類似的情況也曾發生於格魯吉亞。

俄羅斯支持格魯吉亞境內的自稱的南奧塞梯和阿布哈茲獨立共和國。2008年8月，以該兩個地區局勢緊張為借口，俄羅斯曾短暫入侵格魯吉亞，並在停火後，宣布正式外交承認這兩個地區為獨立國家。

擔心成為入侵對象 摩爾多瓦也希望加入歐盟

目前歐洲最貧窮國家的摩爾多瓦也渴望加入歐盟。鑑於成千上萬俄軍駐扎在分離地區德涅斯特河沿岸（Transnistria），該國總統瑪婭·桑杜（Maia Sandu ）憂慮俄軍隨時可能開進摩爾多瓦。

歐盟有嚴格的候選資格標准。歐盟最新成員克羅地亞從申請到正式加入歷時10年。

格魯吉亞和烏克蘭均與歐盟簽有聯系協議，但該協議並不能確保其成為盟員。

（德新社，路透社）

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