德外長呼籲聯合國人權高專辦發表新疆人權報告

（德國之聲中文網）據美聯社報道，德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）周四（3月3日）呼籲聯合國人權高專辦發布一份有關維吾爾少數民族在中國處境的報告。

在日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議上，貝爾博克通過視頻連線的形式發表講話指出，聯合國人權高專辦需要“更多的透明度”。

她說：“我們鼓勵人權高專辦發表你們有關維吾爾穆斯林群體成員被拘押的報告，我們也呼籲北京允許不受限制的訪問（新疆地區）。”

此前，美國國務卿布林肯也曾在周二對人權高專辦發表演講時表示，中國“持續在新疆實施種族滅絕以及反人類罪行”。他提到有關約一百萬維吾爾人被關押，其中一部分被強迫勞動的報道。北京對這些報道提到的內容表示否認。

布林肯呼籲聯合國人權高專辦發表有關相關局勢的調查報告。

據日內瓦外交人士透露，有關新疆問題的調查報告早在數月前就已經撰寫完成或者是接近完成，但是報告始終未對外發布。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）的辦公室已經承認了報告發布的延遲。

此前中國外長王毅也於2月28日以視頻連線形式出席了聯合國人權理事會第49屆會議高級別會議，他在演講中介紹了新疆的發展，強調新疆地區平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺，這一比例比很多西方國家和穆斯林國家都要高。

王毅強調，所謂“種族滅絕”、“強迫勞動”、“宗教壓迫”完全是編造出來的謊言。

王毅說：“新疆的大門是敞開的，我們歡迎不帶偏見的各國人士到新疆參訪交流。中方也歡迎聯合國人權高專巴切萊特女士近期訪華並參訪新疆。”

（美聯社、路透社）

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