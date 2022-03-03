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印度高鐵亟須改革 惜財務危機卡關

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。印度當局正準備建造全新的高鐵系統，但高架橋措施將大增高鐵的建設成本。（Photo by 鎮邦 on Flickr under C.C. License）
示意圖。印度當局正準備建造全新的高鐵系統，但高架橋措施將大增高鐵的建設成本。（Photo by 鎮邦 on Flickr under C.C. License）

印度亟須推動高速鐵道系統！印度有全世界第四大的鐵道系統，但平均交通速度卻僅有每小時50公里。該國政府為此祭出高速鐵路方案，預計未來建設13條連接大城市的高速鐵路，但建設連接高鐵高架橋的額外成本，與鐵道公司糟糕的營運狀況，卻為此鴻圖大業添堵。

印度是鐵道大國

CNN》報導，印度的鐵路系統由超過12萬6千公里的軌道組成，每天將近2萬台列車來往，是世界第四大的鐵道網路。歷史學家沃爾馬表示，「印度的歷史發展，與龐大的鐵道網路密不可分。」

根據數據顯示，2019到2020 年，印度鐵路載客量超過 80 億人次，貨運量達 12 億噸，更雇用 140 萬名員工，是世界最大的非軍事組織之一。但與歐洲、日本的鐵路相比，印度交通速度卻相當令人失望，長途火車的平均速度僅每小時50公里。

高鐵成交通救星？

對於國內緩慢的交通系統，印度當局打算在100萬人以上居住的主要大城間，搭建長度約為3到7百公里的高速鐵路。《NEWS18》報導，目前已取得日本技術與資金的援助，正在建設第一條從孟買到亞美達巴德的鐵道，並預計於未來幾十年內，將建設另外 12 條高速鐵路。

但目前印度鐵路建設可能遭逢兩大困境，第一，「高架橋設施將提高成本」。鐵道公司為了減少對現有鐵路與公路的影響，並減緩占用土地的狀況，故在首條高速鐵路計畫中，有超過 90% 的路線在高架橋上運行，但架設相關設施也導致總成本增加了 13 億美元。

第二，印度鐵路公司正面臨「岌岌可危的財務狀況」，在過去六年中，該公司成本增加的速度為收入速度的兩倍多，愈來愈多的退休員工也成為該公司的重擔，其中繳納養老金就佔營運費用的71%。印度鐵道部長高達曾表示，「印度鐵路就像是福利組織一樣，在超低廉的票價下，恐持續造成虧損」。

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印度 鐵道 高架橋

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