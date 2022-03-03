快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

奈及利亞否決性平案 婦女上街抗議

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
奈及利亞議會於2日未能通過性別平權相關的憲法修正案，引發該國婦女上街抗議。圖為2020年奈及利亞的抗議活動。（網路截圖）
奈及利亞議會於2日未能通過性別平權相關的憲法修正案，引發該國婦女上街抗議。圖為2020年奈及利亞的抗議活動。（網路截圖）

「女性在這裡一直是次等公民！」奈及利亞人權團體於2日聚集於該國議會前，抗議議會未能通過關乎性別平權的憲法修正案，包括賦予該國婦女的配偶公民資格、婦女議員保障名額等。這是奈及利亞第五次企圖修改憲法，該國現行的憲法是於1999年軍政府過渡時期訂定，被批評為「不合時宜」。

他們為何恨女性？

美國之聲》報導，數百名女性於2日湧上奈及利亞議會前，抗議國會未能通過關乎性別平權的憲法修正案。其中一名抗議者憤怒表示，投票結果實際上就是在說，女性等於次等公民，更質問「他們為什麼那麼恨我們？」

奈及利亞政府也於2日針對該部憲法進行多項修正案的投票。然而，修正案內容包括，外籍配偶在娶了奈及利亞的婦女後，可自動獲得該國國籍；保障35%的女性議員席次等。然而，這些關乎性別平等的修正案都沒有通過，以致引發抗議活動。

奈及利亞女性在政治發聲的空間嚴重不足，目前在該國兩院制的議會中，僅有4%的議員為女性。此外，該國從來沒有女性曾當選州長或總統，也只有少數女性擔任過內閣要務。

修憲之路漠視女權

奈及利亞自1960年宣布獨立，但隨後發起多場軍事政變，使得軍人長期掌權。而國內政局長期動蕩不安，要等到1998年軍政府首腦阿巴查過世，接任者才決定「還政於民」計畫，並於1999年民選出總統，也在當時頒布了全新版本的憲法；但隨著數十年過去，該部憲法也被批評為不合時宜。

半島電視台》報導，奈及利亞議會2日進行的投票是該國第五次嘗試修改憲法，一共提出了68項修正法案，並有49項獲得議會核准，包括開放地方政府自主權力的法案，但有五項關於性別平權的法案皆沒有通過。

開放社會基金會主任奧索里指出，「（拒絕法案通過）是社會父權結構的延續。」她憤怒表示，奈及利亞內種族、宗教與階級的分歧相當嚴重，唯一能夠讓如此分裂的國家團結的事情就是「對女性的共同仇恨」。

【更多精采內容，詳見

奈及利亞

延伸閱讀

嚴加把關福食？ 立委：檢驗仍不足

雙鐵3月1日開放飲食 居檢縮短為10天

憲法訴訟法來襲（四）：律師在憲法訴訟中的角色與功能

民眾黨初選政見PK 謝立功：打造桃園交通網

相關新聞

印度高鐵亟須改革 惜財務危機卡關

印度亟須推動高速鐵道系統！印度有全世界第四大的鐵道系統，但平均交通速度卻僅有每小時50公里。該國政府為此祭出高速鐵路方案，預計未來建設13條連接大城市的高速鐵路...

安倍拋共有核武器議題 日本維新會建議政府討論

受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，日本前首相安倍晉三日前拋出「共有核武器」議題，立場保守的在野黨「日本維新會」今天向日本政府提出...

日本悠仁親王為何不讀「皇室御用學校」？揭開175年學習院神祕面紗

日本皇室秋篠宮家長男悠仁4月將進筑波大學附屬高中就讀，他是二戰後第一個沒進學習院高中部的皇室成員。 1926年日本頒布皇族就學令，6至20歲的皇室成員有義務進學習院或女子學習院就讀。就學令雖已廢止，悠仁的上皇祖父、天皇伯父，他的父母都是學習院校友。如今皇位第二順位繼承人幼稚園開始就脫離「學習院路線」，理由眾說紛云。...

南韓下周大選…最後民調差距僅0.9個百分點 結果難料

南韓3月9日將舉行總統大選投票，兩大黨候選人支持度差距不大，加上在野黨合推候選人等不確定因素，讓結果更加難以預測；保守派...

奈及利亞否決性平案 婦女上街抗議

「女性在這裡一直是次等公民！」奈及利亞人權團體於2日聚集於該國議會前，抗議議會未能通過關乎性別平權的憲法修正案，包括賦予該國婦女的配偶公民資格、婦女議員保障名額等。這是奈及利亞第五次企圖修改憲法...

暴雨洪災撲向雪梨 當局下令數十萬居民撤離

澳洲雪梨降下豪雨引發暴洪；新南威爾斯州當局今天對數十萬名居民發布新疏散令，並警告更糟的情況恐怕還在後頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。