奈及利亞否決性平案 婦女上街抗議

「女性在這裡一直是次等公民！」奈及利亞人權團體於2日聚集於該國議會前，抗議議會未能通過關乎性別平權的憲法修正案，包括賦予該國婦女的配偶公民資格、婦女議員保障名額等。這是奈及利亞第五次企圖修改憲法，該國現行的憲法是於1999年軍政府過渡時期訂定，被批評為「不合時宜」。

他們為何恨女性？

《美國之聲》報導，數百名女性於2日湧上奈及利亞議會前，抗議國會未能通過關乎性別平權的憲法修正案。其中一名抗議者憤怒表示，投票結果實際上就是在說，女性等於次等公民，更質問「他們為什麼那麼恨我們？」

奈及利亞政府也於2日針對該部憲法進行多項修正案的投票。然而，修正案內容包括，外籍配偶在娶了奈及利亞的婦女後，可自動獲得該國國籍；保障35%的女性議員席次等。然而，這些關乎性別平等的修正案都沒有通過，以致引發抗議活動。

奈及利亞女性在政治發聲的空間嚴重不足，目前在該國兩院制的議會中，僅有4%的議員為女性。此外，該國從來沒有女性曾當選州長或總統，也只有少數女性擔任過內閣要務。

修憲之路漠視女權

奈及利亞自1960年宣布獨立，但隨後發起多場軍事政變，使得軍人長期掌權。而國內政局長期動蕩不安，要等到1998年軍政府首腦阿巴查過世，接任者才決定「還政於民」計畫，並於1999年民選出總統，也在當時頒布了全新版本的憲法；但隨著數十年過去，該部憲法也被批評為不合時宜。

《半島電視台》報導，奈及利亞議會2日進行的投票是該國第五次嘗試修改憲法，一共提出了68項修正法案，並有49項獲得議會核准，包括開放地方政府自主權力的法案，但有五項關於性別平權的法案皆沒有通過。

開放社會基金會主任奧索里指出，「（拒絕法案通過）是社會父權結構的延續。」她憤怒表示，奈及利亞內種族、宗教與階級的分歧相當嚴重，唯一能夠讓如此分裂的國家團結的事情就是「對女性的共同仇恨」。

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