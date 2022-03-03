俄智庫負責人：默克爾可能是合適的調解人

（德國之聲中文網）

Gerhard Elfers: 我們現在請到了安德烈·科爾圖諾夫，他是俄羅斯國際事務委員會主任，一個位於莫斯科的智囊團，由包括外交部在內的多個俄羅斯機構創立。你是俄羅斯最受尊敬的外交政策專家之一。能告訴我們誰建議俄羅斯總統入侵烏克蘭以及為什麼嗎？

安德烈·科爾圖諾夫：我想我回答不了這個問題。我只能說，我不認為是外交官、外交部或智囊團建議他（普京）這麼做。因為據我所知，所有受人尊敬的智囊團中的專家都認為這一行動是不可想象的。我們做了成本效益分析，我想我們所有人--也許只有極少數人例外--得出的結論是，即使我們把所有的道德考慮放在一邊，我們都得出結論，即使軍事行動成功，俄羅斯也會有很大損失，而不會有太多收獲。

Gerhard Elfers：好的，那我問你另一個殺手級的問題，普京想要什麼？

安德烈·科爾圖諾夫：你可能應該問普京，但我認為他有一個要求清單。 首先，他不希望烏克蘭加入北約，不希望烏克蘭在軍事技術領域與北約合作。 其次，我認為他希望烏克蘭經歷他聲稱的近乎於柏林去納粹化的進程，這意味著最大的民族主義力量應該以某種方式被邊緣化，如果不是從政治舞台上被抹去的話。 很顯然，他還希望烏克蘭承認頓巴斯共和國、盧甘斯克和頓涅茨克共和國的獨立性。 我認為克裡姆林宮的理想的決策方案是徹底重塑烏克蘭。

Gerhard Elfers: 在普京的核心圈子裡，有沒有人敢反駁總統？

安德烈·科爾圖諾夫：我認為沒有，我們看到在安全理事會會議上，他們都一致支持總統，此外，你知道，就目前而言，如果你看看民意調查，你會發現大多數俄羅斯人也支持克裡姆林宮在烏克蘭的行動，因為他們認為這不是一場針對烏克蘭的戰爭，而是將烏克蘭人民從西方的邪惡影響中解放出來的行動。

Gerhard Elfers: 那麼，普通的俄羅斯人在多長時間內會相信這種理論，並接受為一場戰爭而受到制裁和懲罰，據我所知，他們中的許多人一開始並不想要這場戰爭。

安德烈·科爾圖諾夫：嗯，我們不知道。我們不知道這種支持有多強，什麼會讓支持下降。我估計可能會取決於行動長短、行動造成的附帶損害，俄羅斯必須為之付出的血和財富的代價。當戰爭爆發，人們往往會圍繞著國旗集會。如果戰爭拖得更長，或許他們再想一想軍事行動設定的目標，那麼他們就會產生自己應該做什麼，應該如何行動的第二種想法。

Gerhard Elfers: 那麼，讓我們來談談這場危機的出路，從你的角度來看，如何才能找到解決這個問題的辦法？

安德烈·科爾圖諾夫：嗯，首先，很明顯，俄羅斯人和烏克蘭人之間應該進行直接談判。而且我知道要找到共同點是非常困難的。雙方立場截然相反，這構成了一個問題。也許他們將需要某種調解，你知道，一個機構或一個雙方都尊重、了解問題所在的人。像前總理默克爾這樣的人可能是可以協助雙方找到一些，至少是臨時妥協辦法，阻止流血的合適人選。

Gerhard Elfers: 俄羅斯和烏克蘭周一進行了首次會談。他們應該會繼續會談，但現在的情況是，俄羅斯去談判基本上是要求烏克蘭投降。這種情況會改變嗎？

安德烈·科爾圖諾夫：我們不知道。我認為，這將部分取決於行動的成功程度。烏克蘭顯然認為，它可以動員國際支持。而俄羅斯領導層相信，他們可以完成自己提出的任務。因此，如果有如此頑固的立場，就很難達成妥協。

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