俄運動員獲准參加冬殘奧會 德國體協不滿

(德國之聲中文網) 國際殘奧委會(IPC)在3月2日的會議上做出了這項決定，俄、白兩國運動員只能打出殘奧委會會旗，以"中立身份參賽"，而且他們的成績不會被計入國別獎牌榜。

顯然，國際殘奧委會力爭在懲罰發動戰爭的俄羅斯、白俄羅斯同時也不傷害這兩國的運動員個人。該機構主席帕森斯(Andrew Parsons)說："不論多困難，我希望所有參賽者都能像對待其他人一樣對待這些中立運動員。"帕森斯進一步指出，這些運動員以及體育官員與他們的政府並不同，"前者並非侵略者，他們來這裡是和大家一樣都想參加體育比賽的。"

此前，國際殘奧委會已經收回了授予俄羅斯總統普京以及其他一些政要的殘奧勳章及各類榮譽稱號。帕森斯指出，這已經是依據國際殘奧憲章以及其他相關規定所能做出的最嚴厲懲罰。

加拿大殘奧委會(CPC)第一時間對國際殘奧委會的決定表示了支持。該協會在一份聲明中表示，"我方本希望能夠立即將俄、白兩國逐出本屆冬季殘奧會，但是由於法規的限制，這並不可行。"加方稱，希望國際殘奧委會能夠盡快召開特別會議，由各成員國一同審議俄、白兩國的會員身份。

德國殘疾人體育聯合會(DBS)則批評國際殘奧委會的決定"令人失望、毫無勇氣"。聯合會主席博伊歇爾(Friedhelm-Julius Beucher)說："烏克蘭日復一日地遭受戰爭暴行，我們本以為這樣的(允許參賽)決定根本不可能做出。我們需要更加堅決的決定，而且不是在本屆冬季殘奧會後再做出，而是現在。"

在國際殘奧委會的會議前，德國殘疾人體育聯合會就公開呼籲禁止俄、白兩國參加本屆冬季殘奧會。"國際殘奧委會現在引用法規條文，我們對此難以理解。在如今的情況下，我們需要的是道義決策和政治決策，而非按照法規做出決策。"

本屆北京冬季殘奧會德國代表團團長誇德(Karl Quade)也批評說，國際殘奧委會做出了一個"完全違悖體育界絕大多數人意願的決定"，這非常令人費解。"自從國際殘奧委會1989年成立起，我就是該組織成員。但是如今我為這一決定感到非常羞愧。"

(德新社、德國體育通訊社)

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