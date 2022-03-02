日台裔議員蓮舫兒子 加入母親對手自民黨

預定3日出刊的日本「女性SEVEN」雜誌報導，日本台裔參議員蓮舫的兒子村田琳已申請加入執政黨自民黨。政界人士指出，兒子加入和母親敵對的政黨，在政壇相當罕見。

54歲的蓮舫為立憲民主黨籍，2020年與丈夫村田信之離婚，兩人育有一對龍鳳胎，村田琳及姊姊村田翠蘭。

女性SEVEN報導，24歲的村田琳原本想朝演藝圈發展，2019年出道就參演日劇「逆轉人生」（No Side Game），飾演企業橄欖球隊選手。

不過村田琳去年5月被自民黨前資深議員糸山英太郎收為養子，也改姓為系山琳，甚至從偶像團體退團，進入糸山經營的湘南工科大學念書，似有從政計畫。

79歲的糸山英太郎資產高達4000億日圓，曾擔任國會參議員及眾議員10多年。此外蓮舫和糸山早有交情，據報導，也有可能是蓮舫請託對方培養兒子從政。

蓮舫辦公室表示：「蓮舫在政治方面沒有接受糸山的任何援助。兒子已經成年，關於他的私人事務不便回答。」糸山方面則拒絕回應。